Peluza Nord Craiova, poziție oficială după scandalul bannerelor de la meciul cu Rapid: „Doar ironii specifice rivalității!”

Peluza Nord Craiova a venit cu o poziție oficială la o zi după controversele apărute în urma meciului Universității Craiova cu Rapid București, în care au fost semnalate bannere considerate de unii drept rasiste. Reprezentanții galeriei oltene susțin că mesajele au fost greșit interpretate și că acestea au făcut parte exclusiv din schimbul de ironii specific rivalității dintre suporteri.

Peluza Nord Craiova, prima reacție după controversa cu bannerele

Într-un comunicat public transmis la o zi după partidă, reprezentanții Peluzei Nord resping ferm acuzațiile de rasism și explică faptul că bannerele au fost adresate exclusiv galeriei Rapidului, ca parte a tradiției de tachinare dintre suporteri:

„În urma apariției în spațiul public a unor articole bombastice de presă și a unor interpretări eronate privind mesajele afișate în tribune la meciul cu Rapid București, considerăm necesar să clarificăm următoarele:

Bannerele în cauză au reprezentat strict niște înțepături ironice, cu umorul specific rivalității dintre galeriile noastre. Ele au fost adresate exclusiv galeriei adverse (Rapid București), în contextul unei competiții sportive aprinse, și nu au vizat nicio etnie, comunitate sau grup social în ansamblul său.

În fotbalul românesc, și nu numai, galeriile se tachineaza reciproc dintotdeauna prin mesaje ironice sau exagerate – aceasta face parte din folclorul ultras, din tradiția derby-urilor și din cultura tribunelor. Mesajele noastre au fost create în acest spirit: de a tachina, de a ironiza și de a crea atmosferă, fără nicio incitare la ură, violență sau discriminare împotriva cuiva.

Aceste banale ironii între rivali au fost mistificate și interpretate într-o manieră absurdă, motiv pentru care subliniem cu fermitate că:

• Nu am incitat și nu incităm la violență împotriva nimănui.

• Nu am țintit nicio etnie sau minoritate, ci doar am adresat glume și tachinări specifice rivalității fotbalistice Știința – Rapid.

• Peluza Nord Craiova a fost, este și va rămâne o galerie care susține echipa cu pasiune, culoare și atitudine, 100% apolitică și care nu promovează ura de rasă sau discriminarea.

Fotbalul a însemnat dintotdeauna pasiune, rivalitate și spectacol (inclusiv în forma ironiilor sau satirei și a libertății de exprimare), nu interpretări forțate și lipsite de orice legătură cu realitatea, cu unicul scop de a atrage câteva vizualizări în plus pentru un articol de presă“, se arată în comunicatul Peluzei Nord Craiova.

Ce mesaje au afișat fanii Universității Craiova în timpul jocului cu Rapid

Conform cifrelor prezentate de organizatori, la duelul din Bănie, dintre Universitatea Craiova și Rapid, au asistat 23,234 de suporteri, iar 685 au fost susținători ai grupării oaspete. Fanii olteni au făcut o atmosferă frumoasă și pe stadion, cântând imnul din toți plămânii. , considerate de unii ca fiind rasiste.

„Cum s-or fi simțit ăia de la Messina, oare, când s-au căutat prin buzunare?”

„Aveți un pigment bizar / Ați fost cu toții la solar?”

„Umblați cu vulturu’ vopsit / Dar croncăne, e travestit!”

„‘Farmecul giuleștenilor / După orice meci, stabor”

„S-a născut și sud Rapid / Copilul din șatră nedorit”

„‘Diavoli vișini’ au sosit / Drumul tot Șucu l-a plătit?”

Dosar penal după derapajele de la Craiova – Rapid

La scurt timp după apariția imaginilor cu bannerele în spațiul public, și au demarat verificări. Reprezentanții instituției au transmis un comunicat oficial în care confirmă deschiderea unui dosar penal:

„Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj este abilitat să comunice următoarele: Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în seara zilei de 19 aprilie a.c., cu ocazia meciului de fotbal desfășurat pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, galeria echipei gazdă a afișat mai multe bannere conținând mesaje prin care îndeamnă publicul la ură și discriminare față de echipa adversă, pe motiv de etnie.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsuri în consecință”, se arată în comunicatul IPJ Dolj.