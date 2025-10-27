Peluza Nord Craiova, reacție fermă după conflictul cu Rădoi și echipa! Mesaj direct pentru jucători: „Cine nu demonstrează să se dea jos din autocar!“

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a înregistrat un nou rezultat dezamăgitor, de această dată la Clinceni, împotriva lui Metaloglobus, iar ultrașii Științei au simțit nevoia să răbufnească. La finalul partidei, aceștia au avut mai multe discuții „aprinse“ atât cu jucătorii, cât și cu Mirel Rădoi și ceilalți membri din staff-ul tehnic, iar mulți dintre ei păreau că sunt la doar o fracțiune de secundă până la a sări gardul și a ajunge la o încăierare.

Peluza Nord Craiova, prima reacție după scandalul de la Metaloglobus – Universitatea Craiova

Evenimentele de la Clinceni au fost făcute publice în presă și au stârnit valuri de reacții. Acum, la o zi după cele întâmplate, Peluza Nord Craiova a „ieșit în față“ cu un comunicat și a expus cele întâmplate.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să venim cu câteva clarificări pentru suporterii sinceri ai Științei, cei care au vrut să vină ieri la meci și nu au putut, sau pentru cei care au plecat mai devreme, pentru că doar ei contează.

1. Nu a fost vorba despre rezultat. Niciodată nu este vorba despre rezultat pentru noi! A fost vorba despre atitudinea relaxată cu care au tratat un meci care trebuia să ne ducă pe primul loc.

2. Nu a fost vorba despre Rădoi. Mirel are parte de toată încrederea și susținerea noastră. El este declickul de care acest club avea și are nevoie pentru a ieși din zodia semi-performanței.

ADVERTISEMENT

3. Totul a pornit de la niște reacții nepotrivite, chiar josnice ale unor angajați ai clubului, la care suporterii nu aveau cum să nu reacționeze. Oamenii care își dedică viața acestei pasiuni mistuitoare nu o să accepte niciodată jigniri din partea unor simpli angajați, fie ei jucători,sau pândari, sau orice.

ADVERTISEMENT

Nu vom detalia cu nume și gesturi, ce este în familie ramâne în familie. Cine e atât de interesat de ce se întâmplă în astfel de momente, să facă bine să vină la toate meciurile ca să intre în familie și să nu le mai rateze! Există suporteri care înjură fără motiv jucătorii? Da, din păcate această modă e scăpată de sub control. Dar, în niciun caz, aceștia nu își au locul în Peluza Nord. Viitorul e simplu: avem duminică un meci foarte important. Să demonstreze fiecare cât de mult își dorește ca anul ăsta să fie ținut minte de generațiile viitoare! Dacă nu, „să se dea jos din autocar”, pentru că ne încetinește și ne crește consumul inutil, fie că e jucător, antrenor, conducător sau suporter!“, se arată în comunicatul Peluzei Nord Craiova.

Discursul lui Mirel Rădoi în fața galeriei Universității Craiova

Imediat după încheierea meciului de la Clinceni, din etapa a 14-a din SuperLiga, spiritele s-au încins în tabăra oaspeților și ultrașii au sărit la gâtul jucătorilor. , și-a trimis elevii la vestiare și a rămas să discute cu fanii nemulțumiți.

ADVERTISEMENT

„De unde credeți că vin frustrările jucătorilor? Că n-au reușit săracii. Credeți-mă, au inima mare. Poate atât ne e valoarea și a mea și a lor. Dar tot pentru voi ne batem, indiferent de stare. Am fost căpitan de echipă, nu-i ușor să stai în fața oamenilor și ei să te înjure.

Nimeni nu vă contestă. Noi, jucătorii, antrenorii, venim și plecăm, voi rămâneți de fiecare dată aici, indiferent de ce se întâmplă. Ei știu lucrurile astea. Le știu de la mine”, a fost mesajul lui Rădoi, care la final a fost aplaudat de suporterii olteni.

Mihai Rotaru nu crede că se poate pune problema ca Mirel Rădoi să plece de la Universitatea Craiova în această perioadă

Finanțatorul oltenilor, Mihai Rotaru, a transmis că nu a apucat încă să se vadă cu Mirel Rădoi la finalul meciului de la Clinceni contra celor de la Metaloglobus. Totuși, omul de afaceri a informat și că urmează să aibă totuși o întrevedere cu tehnicianul echipei din Bănie cu ocazia următoarei partide disputate de aceasta.

De asemenea, Rotaru a mai dorit să sublinieze și că discută constant cu Rădoi. În plus, a anunțat că, din punctul său de vedere, este exclus ca în viitorul apropiat să se producă o ruptură între cele două părți.

„Nu am avut nicio întâlnire cu Mirel Rădoi. El este la Craiova, eu la București. O să ne vedem la meci. Noi discutăm în permanență, dar nu am avut o întâlnire. Este exclus (n.r. despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Craiova). Nu cred așa ceva”, a declarat Mihai Rotaru, la .