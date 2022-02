Peluza Nord, decizie tranșantă după ce FRF a sancționat-o pe FCSB: „Nu vom mai face greșeala asta!”. Mesaj pentru Mihai Stoica. Exclusiv

, dar și plata unei amenzi în valoare de 60.000 de lei, ca urmare a incidentelor petrecute în galeria suporterilor roș-albaștri, la meciul cu FC U Craiova.

Astfel, FCSB nu va fi susținută de suporteri la meciul cu Chindia Târgoviște, care va avea loc duminică, la ora 19:55, pe stadionul „Arena Națională”.

Peluza Nord, decizie tranșantă după ce FRF a sancționat-o pe FCSB

Gheorghe Mustață a anunțat că Peluza Nord a decis să nu mai facă show-uri pirotehnice la meciurile FCSB-ului, ca urmare a sancțiunii dictate de Comisia de Disciplină a FRF.

Totodată, liderul galeriei FCSB i-a transmis lui faptul că nu s-a referit la el, când . În plus, acesta susține că își dorește o împăcare în conducerea FCSB-ului și suporteri.

Gheorghe Mustață: „Nu vom mai face greșeala asta!”

– Este o sancțiune pentru ce am făcut noi la meciul cu CFR Cluj, cu Craiova. Ne pare rău că am primit această sancțiune și, din ce am înțeles, este cea mai mare amendă din istoria Ligii 1.

Dar, începând de astăzi, noi vom merge și vom încuraja echipa, nu vom mai face greșeala asta. Într-adevăr, în cele două meciuri, care au fost în urmă cu două etape, adică Dinamo, Craiova și chiar și CFR, am dat torțe.

Nu mai vreau să repetăm acest lucru, pentru că nu vreau să afectăm echipa. Vreau să fim foarte bine înțeleși, pentru că, până acum, ne-am făcut satisfacția noastră de suporteri, față de cluburile cu care avem rivalitate.

Din momentul acesta, nu mai putem vorbi despre torțe, decât despre încurajarea echipei. Suntem în pragul suspendării de trei etape și nu vreau să afectăm echipa.

Gheorghe Mustață: „E foarte bine că a fost transferat Florin Achim!”

Ce părere ai despre transferul lui Florin Achim?

– E foarte bine că a fost transferat Florin Achim. Din punctul nostru de vedere, orice transfer este bine venit la Steaua (n.r. FCSB). E foarte bine să aibă concurență pe post Crețu. E foarte bine că se fac transferuri.

Gigi Becali a anunțat că nu l-a inclus pe Keșeru, în lotul pentru meciul cu Academica Clinceni, pentru a da șanse jucătorilor tineri.

– Eu am spus-o că poate este vorba de o strategie a lui Gigi. La meciul cu Clinceni, era normal să nu fie Keșeru și să dea șansa altor jucători. Uite că s-a legat cu ce ți-am spus eu acum câteva zile.

Gheorghe Mustață: „Nu s-a făcut nicio secundă referire la MM Stoica!”

Cu privire la conflictul dintre Gigi Becali și Claudiu Keșeru, Mihai Stoica a avut un mesaj, pe Facebook, prin care s-a referit la tine.

– Vreau să-i spun lui MM Stoica că nu s-a făcut nicio secundă referire la el, cu privire la conflictul dintre Keșeru și Gigi. Aș vrea să înțeleagă MM că, dacă aș avea ceva să-i spun, l-aș suna sau i-aș spune în față. Poate ar trebui să ne cerem puțin scuze între noi. Eu îmi doresc să fim cu toții unii lângă alții.