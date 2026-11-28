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Peluza Nord a făcut un gest superb înaintea confruntării dintre FCSB și Csikszereda, din etapa cu numărul 17 din SuperLiga. Suporterii roș-albaștrilor i-au oferit șansa unei tinere de 20 de ani, care suferă de o boală rară, să urmărească partida de la tribuna oficială a stadionului Steaua.

Gest superb al Peluzei Nord înainte de FCSB – Csikszereda! Alexandra va urmări meciul de la tribuna oficială

Fotbalul înseamnă mult mai mult decât ceea ce se întâmplă pe dreptunghiul verde. Au demonstrat-o și care s-au mobilizat pentru a-i aduce o bucurie unei tinere greu încercate de viață. Alexandra are 20 de ani, este din Constanța și suferă de o boală rară, din cauza căreia se deplasează în scaun cu rotile. Tânăra a fost în vizită la FCSB, iar experiența sa în mijlocul familiei roș-albastre va continua și la

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Strângere de fonduri Peluza Nord

Peluza Nord a invitat-o pe Alexandra la confruntarea din SuperLiga, iar tinerei și membrilor familiei sale le-a fost asigurată cazarea până la momentul disputării partidei. Alexandra va urmări meciul de la tribuna oficială a stadionului Steaua.

Peluza Nord, gest superb pentru Alexandra

Peluza Nord, mobilizare înaintea sărbătorilor de iarnă. Suporterii FCSB, chemați să le aducă zâmbete pe chipuri copiilor orfani

Gestul făcut pentru Alexandra nu este singura inițiativă caritabilă a suporterilor roș-albaștrilor din această perioadă. În apropierea sărbătorilor de iarnă, Peluza Nord își propune să le aducă o bucurie și copiilor orfani.

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Astfel, la ultimele trei meciuri ale celor de la FCSB din anul 2026, suporterii sunt îndemnați să vină la stadion cu jucării, articole de îmbrăcăminte și alimente neperisabile, aflate în termenul de valabilitate. În spatele peluzei va fi amplasat un cort special, în care vor fi colectate toate donațiile venite din partea fanilor. Acestea vor ajunge ulterior la copiii orfani, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

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