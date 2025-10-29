Peluza Nord FCSB i-a scandat numele legendei Stelei, prezentă la meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României Betano

ADVERTISEMENT

La această partidă a fost prezent în tribune și Gabi Balint, fostul mare fotbalist al Stelei, câștigător al Cupei Campionilor Europeni în 1986. Această chestiune a fost facilitată și de faptul că el locuiește în apropiere, în orașul Sângeorz-Băi, acolo unde s-a și născut de altfel.

Peluza Nord FCSB i-a strigat numele lui Gabi Balint la meciul de la Bistrița din Cupa României Betano

Deși Balint este mai degrabă de partea celor de la , și chiar s-a exprimat de nenumărate ori în acest sens în spațiul public, suporterii campioanei României tot au ales să îi scandeze numele fostului fotbalist la un moment dat în timpul meciului de la Bistrița.

Acest lucru ar putea fi explicat totuși destul de ușor. După cum se știe deja destul de bine, fanii celor de la FCSB consideră că echipa patronată de Gigi Becali este de fapt „adevărata” Steaua. Astfel, în acest context, ei cred, în mod evident, și că Gabi Balint a jucat de fapt pentru formația lor.

Așadar, această manifestare denotă în mod clar că suporterii grupării roș-albastre au decis să nu se delimiteze de legendele lor, chiar dacă uneori se produc anumite diferende, poate chiar și tensionate unele dintre ele, între cele două părți, în special din pricina

Stadion arhiplin la meciul Gloria Bistrița – FCSB din Cupa României Betano

Așa cum era de așteptat întrucât a fost vorba despre campioana României, interesul pentru acest meci a fost unul uriaș. Astfel,

Din păcate pentru echipa antrenată de Elias Charalambous, Rămâne acum de văzut cât de gravă se va dovedi a fi această problemă medicală.

Reacția lui Gabi Balint după ce a fost prezent la Bistrița – FCSB

Gabi Balint s-a întâlnit la partida de la Bistrița cu Mihai Stoca, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB. Fostul mare internațional a comentat accidentarea lui Miculescu și evoluția lui Dăncuș.

”A fost un pic frig. Am stat cu băieții de la FCSB, cu MM Stoica. Mi-a plăcut interesul, stadionul plin. Gloria Bistrița s-a ridicat la un nivel bun. FCSB a jucat puțin, așa e în meciurile de Cupă, când joci cu o echipă inferioară. Îmi pare rău că s-a accidentat Miculescu.

Mă bucur pentru Dăncuș, un jucător de 16 ani cu maturitate în joc, are perspectivă bună. Am avut ocazii bune, puteam să egalăm. Am jucat puține meciuri la Bistrița, vreo 5-6 în liga a doua. Stadionul e foarte vechi, am jucat și eu pe el. În vremea aceea, Gloria era o echipă foarte bună”, a declarat Gabi Balint, la .