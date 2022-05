Peluza Nord FCSB, reacție după ce Dan Petrescu a înjurat Steaua: “Ne-ar fi ușor să îl jignim. A pupat steagul Rapidului din convingere”

Gheorghe Mustață a făcut după meciul cu FCSB, în exclusivitate pentru FANATIK, iar acum îi transmite un mesaj și lui Dan Petrescu, după ce jucătorii săi .

Gheorghe Mustață sună mobilizarea pentru meciul de la Buzău: „Ne ținem promisiunea. Nu ne doboară pe noi încă un titlu pierdut”

Liderul galeriei FCSB i-a răspuns lui și promite o atmosferă incendiară la Buzău: „Ne ținem promisiunea. Toți, la Buzău, alături de echipă Petrescu ne-a păcălit, dar nu noi pierdem după jignirile lui. Când am mers la echipă le-am promis jucătorilor că vom fi alături de ei, chiar dacă nu vor câștiga titlul. Ne ținem promisiunea. Asta înseamnă stelist. Nu ne doboară pe noi încă un titlul pierdut”.

Mesajul meu către toți suporterii este să susținem echipa mai ales acum. Îi chem pe toți alături de echipă. Să vină toți la Buzău. Să le arătăm tuturor ce înseamnă stelist. Cine face pas înapoi la greu, acela se numește suporter de rezultat, iar Steaua noastră nu are nevoie de așa ceva. Am pierdut titlul, dar am câștigat peluza, din nou plină meci de meci. Am câștigat frăția suporterilor noștri, care e mai presus de trofee”, a declarat Mustață la Radio Sport 1.

Deși are un trecut stelist, Gheorghe Mustață îi readuce aminte „Bursucului” de momentul în care a sărutat steagul Rapidului: „Referitor la gestul lui Dan Petrescu…Când am văzut cu ochii mei că înjură Steaua, familiile noastre, echipa la care a crescut, mi-am dat seama că a pupat steagul Rapidului din convingere, din caracterul lui, nu că așa i-ar fi spus Giovanni Becali”.

Gheorghe Mustață îl cere lui Dan Petrescu să își ceară scuze public: „Așteptăm, poate spune că era euforic”

Liderul Peluzei Nord e de părere că Dan Petrescu ar trebui să le ceară scuze suporterilor Stelei și îl avertizează: „Noi i-am scandat numele și am cerut suporterilor să-l respecte. Ne-ar fi ușor să-l jignim și fiți convinși că l-ar afecta enorm ce am putea scanda. Poate numele unui fost fotbalist, coleg de generație cu el, dar nu vom face asta.

Asteptăm, poate își cere scuze și spune că era euforic. Se poate întâmpla. Dacă noi i-am scandat numele, iar el înjură familiile noastre, ne-a păcălit, dar nu el va avea de câștigat. Lumea cântărește comportamentul lui”, a spus liderul Peluzei Nord la Radio Sport 1.

Dan Petrescu a crescut la Steaua, echipă la care a și debutat

Dan Petrescu a făcut junioratul la Steaua și a crescut alături de marea echipă a „militarilor”, în perioada 1977-1985. A debutat la echipa mare a Stelei în 1985 și a jucat 95 de meciuri pentru „roș-albaștrii”, reușind 26 de goluri.

Fostul mare fundaș dreapta are cu Steaua în palmares trei titluri de campion (1985-1986, 1987-1988, 1988–1989), trei Cupe ale României (1987, 1988, 1989).

A jucat în finala Cupei Campionilor Europeni împotriva lui AC Milan și s-a transferat în 1991 în Italia la Foggia.