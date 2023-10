Peluza Nord FCSB, reacție vehementă: „Nea Florin, nu mai arunca baliverne pe piață!”

Suporterii FCSB-ului se consideră nedreptățiți din cauza faptului că FCSB nu joacă pe Ghencea toate partidele. Accesul FCSB-ului pe Ghencea este condiționat de către conducătorii CSA.

Peluza Nord vrea pe Ghencea

“În momentul în care vii și joci pe un stadion atât de frumos, e cel mai frumos din România. Ca acustică, tot ce vrei. Și să vii să îți bați joc, să joci cu 2000 de oameni, cu toate că acum îi umflu. Să îți bați joc de milioane de suporteri.

I-am spus lui Gigi, să ia ei palmares tot. Pe mine mă interesează articolul 1 din statut. Da? Dacă articolul 1 spune clar că această echipă continuă activitatea fostei echipe și preia tradițiile glorioase ale acesteia, pot lua ei tot, nu mă interesează.

Toată peluza are părerea asta, de ce e plină tot timpul? Ce mă interesează pe mine palmaresul, pe ce bază că tot aud. Am înțeles că e domnul Vochin acolo. Nu poate să ne spună și nouă, atâta timp cât o echipă de fotbal nu are ce căuta în Liga I federația nu îi primea”, a spus Gheorghe Mustață.

FCSB și CSA, duel pentru palmares

FCSB și CSA continuă duelul pentru palmares. , în timp ce CSA, prin Florin Talpan, trage tare pentru a o lăsa pe FCSB fără istorie. Duelul dintre cele două entități are o favorită. Echipa lui Becali este văzută de către fani drept adevărata Steaua.

“Sunt anumite legi pe care nu poți să le încalci. Știi că la începutul anului a fost o propunere de modificare a legii sportului. Federația propune, toate federațiile propun, dar cei care decid schimbarea sunt alții. Nu mi se pare o anomalie să joace, dar e nedrept sportiv să aibe drept la play-off”, a declarat Andrei Vochin.

“Mai este ceva. În afară de faptul că nu poți promova, întrebarea noastră, inclusiv nea’ Florin, vine și spune că federația nu informează. Domne, balivernele astea nu le mai poți arunca. Când s-a făcut trecerea de la stat la privat, federația și liga, erau niște nebuni să-i lase în Liga I?

Bun, a trecut Mircea Sandu și Dragomir, dar cei care au venit acum, sunt nebuni la cap? Când au făcut trecerea în 2003 și sunt recunoscuți de UEFA. Cine e, cine are continuitate, coeficientul UEFA. Chiar suntem nebuni?”, a completat Gheorghe Mustață.

