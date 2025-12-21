Sport

Peluza Nord, la 30 de ani! Scenografie uluitoare la derby-ul FCSB – Rapid. Video

Peluza Nord a împlinit 30 de ani în anul 2025. Ultrașii care susțin FCSB-ul au celebrat acest moment la derby-ul cu FCSB. Mustață & Co. au pregătit o scenografie uluitoare
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
21.12.2025 | 20:20
Peluza Nord la 30 de ani Scenografie uluitoare la derbyul FCSB Rapid Video
Peluza Nord, la 30 de ani! Scenografie uluitoare la derby-ul FCSB - Rapid. FOTO: Fanatik
Ultimul meci mare al anului, FCSB – Rapid, a început cu un moment special pus în scenă de Peluza Nord. Galeria roș-albaștrilor a afișat o super scenografie înainte de primul fluier al lui Istvan Kovacs.

Peluza Nord, super scenografie la derby-ul FCSB – Rapid

Aproximativ 30.000 de oameni au luat cu asalt Arena Națională pentru derby-ul FCSB – Rapid, din etapa cu numărul 21 din SuperLiga. Ultrașii roș-albaștrilor au umplut Peluza Nord și au un motiv în plus, pe lângă confruntarea cu rivala bucureșteană.

Înființată în 1995, Peluza Nord a împlinit 30 de ani și a sărbătorit momentul la partida cu Rapid. Înainte ca duelul să înceapă, în peluza a apărut cuvântul „Nord”, scris cu majuscule, dar și anul 1995, în roșu și albastru.

Scenografia ultrașilor conduși de Gheorghe Mustață a fost completată apoi de numărul 30, vârsta împlinită de Peluza Nord. În plus, la inelul 2 al peluzei a fost afișat un banner cu mesajul „Istoria ultra a început cu noi!”.

Peluza nord
Mesajul Peluzei Nord. FOTO: Fanatik

Ultrașii FCSB au pus presiune pe jucători înaintea meciului cu Rapid

Înaintea acestui meci, nucleul dur al galeriei campioanei a transmis un mesaj ferm jucătorilor. (n.r. ce le-ai transmis jucătorilor după meciul de luni seară?) Să bată Rapidul, nici nu mai trebuie să le transmiți altceva în plus. Ei știu ce au de făcut. Și pe cei care îi aveți în platou (n.r. Marian Aliuță, Vivi Răchită și Eugen Trică) nu trebuia să mergem să-i mobilizăm noi pentru că știau ce au de făcut. Venea meciul cu Dinamo sau cu Rapid, nici nu mai…

Mergeam, așa, la ei să mai vorbim cu ei. Dar mobilizarea pentru meciul cu Dinamo nici nu mai trebuia să le explici absolut nimic. Pentru că erau motivați în totalitate. Știau că focul nostru era să batem pe Dinamo și pe Rapid”, a spus Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Scenografie Peluza Nord

