Peluza Nord nu l-a uitat pe Mirel Rădoi după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Moment superb dedicat fostului căpitan al „roș-albaștrilor”. Video

Peluza Nord a făcut show la finalul partidei dintre FCSB și Universitatea Craiova, soldată cu victoria campioanei cu 1-0. Numele lui Mirel Rădoi a răsunat pe toată Arena Națională
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
06.10.2025 | 00:43
Peluza Nord i-a scandat numele lui Mirel Rădoi timp de minute în șir la finalul partidei FCSB - Craiova 1-0. Foto: Colaj FANATIK

FCSB a întâlnit-o pe Universitatea Craiova în etapa cu numărul 12, iar Mirel Rădoi a plecat din nou fără puncte de pe terenul fostei sale echipe. Indiferent de rezultat, Mirel Rădoi este în inimile întregii suflări roș-albastre, iar Peluza Nord nu a ratat ocazia să-și exprime respectul pentru fostul lor căpitan.

Mirel Rădoi este în continuare idol la FCSB! Ce i-au cântat suporterii după meciul cu Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a fost un jucător extrem de important al echipei patronate de Gigi Becali. Fostul mijlocaș a fost liderul generației care a fost la un pas să se califice în finala Cupei UEFA, reprezentând cea mai bună performanță a unei echipe de club românești de după revoluție.

FCSB s-a impus în fața echipei ce a fost în vârful clasamentului până acum, dar cu toaste acestea, suporterii i-au dedicat timp și lui Mirel Rădoi, printre cântecele de bucurie de la final de meci.

Timp de minute în șir, Peluza Nord, în frunte cu liderul ei, Gheorghe Mustață, a cântat din toți plămânii: „Mirel Rădoi este unul dintre noi”, deși în acest moment tehnicianul se află pe banca rivalilor.

Fanii lui FCSB nu l-au uitat pe Mirel Rădoi după FCSB - Craiova 1-0

Mirel Rădoi a fost primit cu căldură pe Arena Națională de Mihai Stoica

Mirel Rădoi s-a simțit ca acasă pe Arena Națională. Deși noua sa casă se numește „Ion Oblemenco”, suporterii roș-albaștri și managerul general al FCSB, Mihai Stoica, s-au asigurat ca Mirel Rădoi să fie foarte bine primit în deplasarea contra echipei sale de suflet.

La ieșirea de la vestiare, președintele Consiliului de Administrație al FCSB i-a oferit antrenorului de la Universitatea Craiova o îmbrățișare caldă și au stat timp de câteva minute de vorbă, înaintea fluierului de start.

Ce realizări are Mirel Rădoi alături de FCSB

Mirel Rădoi a ajuns la echipă în anul 2000, când Gigi Becali nu era încă patron. El și-a petrecut 9 ani alături de „roș-albaștrii”, iar în acea perioadă a reușit să câștige trei titluri de campion și o Supercupă a României, însă cea mai mare performanță este reprezentată de parcursul european din 2006, când FCSB pierdea in extremis semifinala cu Middlesbrough.

În 170 de meciuri pentru această echipă, Mirel Rădoi a înscris 12 goluri și a oferit un total de 5 pase decisive. În anul 2009, Gigi Becali a câștigat 6 milioane de euro în schimbul lui Mirel Rădoi, după ce fostul mijlocaș a fost transferat de Al-Hilal în Arabia Saudită.

