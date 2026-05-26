Peluza Nord Rapid boicotează sfertul „UEFAntastic” și îl ia la țintă pe fostul fotbalist: „Sub mediocru calitativ”

Fotbaliștii de la FCSB și Rapid care au fost prezenți pe gazon în sfertul „UEFAntastic” din 2006 se vor înfrunta din nou după două decenii în cadrul unui eveniment grandios, care va avea loc pe 28 mai, pe stadionul Arcul de Triumf. Peluza Nord Rapid a anunțat însă că nu va lua parte la această acțiune, motivul principal fiind legat de un fost jucător al „roș-albaștrilor”.

Ultrașii Rapidului boicotează reeditarea sfertului „UEFAntastic”

În primăvara lui 2006, FCSB (cunoscută la acel moment drept Steaua) o înfrunta pe Rapid în sferturile Cupei UEFA. Gruparea „roș-albastră” avea să obțină calificarea în semifinale după două meciuri echilibrate (1-1 în Giulești și 0-0 pe vechiul Stadion Național), fiind eliminată dramatic mai apoi de Middlesbrough. „Eroii” acelei „duble” vor reveni pe gazon și se vor înfrunta din nou după 20 de ani, însă ultrașii din Peluza Nord Rapid au anunțat că vor boicota evenimentul.

„Peluza Nord Rapid anunță oficial că nu recunoaște și nu va participa la așa-zisa ‘reeditare’ a meciului ‘uefantastic’, programată pentru data de 28 mai, pe stadionul Stadionul Arcul de Triumf. Considerăm că acest eveniment nu reprezintă spiritul autentic al Rapidului și nici valorile pe care suporterii giuleșteni le-au apărat mereu.

Istoria clubului nostru nu poate fi folosită ca decor pentru acțiuni fără legătură reală cu identitatea și tradiția rapidistă”, au transmis aceștia pe . Oficialul FCSB-ului, .

Fanii Rapidului l-au „desființat” pe Florin Lovin

Poate principalul motiv din cauza căruia fanii giuleșteni refuză să participe la eveniment este legat de fostul mijlocaș al „roș-albaștrilor”, Florin Lovin, un personaj extrem de antipatic pentru suflarea giuleșteană. Reeditarea duelului „UEFAntastic” a fost inițiată de acesta și va juca și rolul de „meci de retragere”. Ultrașii Rapidului nu au uitat de gestul făcut de Lovin în cadrul , când mijlocașul a insistat ca arbitrul Alexandru Deaconu să oprească jocul înainte de final.

„Centralul” fusese lovit de o brichetă din tribune și a decis să fluiere prematur finalul, iar comisiile au acordat „roș-albaștrilor” un succes la „masa verde”, deși Rapidul se afla în avantaj pe tabelă (1-0). „Peluza Nord Rapid nu participă la evenimentul de retragere al jucătorului Lovin sub mediocru calitativ, care și acum plânge după lovitura acelei brichete aruncate in martie 2008, mascând această retragere în ‘reeditarea uefantastică’.

Rapid înseamnă respect pentru trecut, pentru oameni și pentru adevărații suporteri care au fost alături de club în cele mai grele momente, nu doar la evenimente de imagine. Facem apel către toți rapidiștii să înțeleagă poziția noastră și să rămână alături de valorile autentice ale Giuleștiului”, au transmis fanii din Peluza Nord Rapid.

Cine a evoluat pentru Rapid în „dubla” din sferturile Cupei UEFA

Mai multe nume importante au îmbrăcat tricoul Rapidului în faimoasa „dublă” disputată în 2006. Dani Coman, Vasile Maftei, Ionuț Rada, Emil Dică, Nicolae Grigore, Mugurel Buga, Daniel Niculae, Viorel Moldovan sau Valentin Bădoi au evoluat pentru giuleșteni. , se afla la rândul său în lotul echipei, însă nu a evoluat în acele meciuri.