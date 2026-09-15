Peluza Nord, reacție brutală după ce Marius Șumudică și-a cerut scuze fanilor FCSB: „Mai degrabă murim în chinuri!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Peluza Nord nu vrea să îl vadă antrenor la FCSB pe Marius Șumudică

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Marius Șumudică a încercat să se „apropie” de fanii FCSB, după războiul pe care l-a purtat ani de zile cu rivalii Rapidului. Actualul antrenor al lui CFR Cluj și-a cerut scuze galeriei, dar în zadar. Peluza Nord nici nu vrea să audă de varianta „Marius Șumudică, antrenor la FCSB” și a transmis un comunicat dur.

Peluza Nord nu vrea să îl vadă antrenor la FCSB pe Marius Șumudică

Gigi Becali are o relație de prietenie cu Marius Șumudică, Latifundiarul din Pipera a transmis însă că nu poate face această mutare din cauza suporterilor roș-albaștrilor, care au un război de ani de zile cu „rapidistul” Marius Șumudică. Peluza Nord nu îl iartă pe antrenorul în vârstă de 55 de ani,

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„Pentru că subiectul Șumudică pare să se transforme într-o telenovelă fără sfârșit, facem o singură precizare, pentru ultima dată! Nu ne cerem scuze față de Marius Șumudică și nici nu așteptăm scuze din partea lui. Nu ne interesează un schimb de declarații, împăcări publice sau alte episoade ale acestei povești.

Poziția Peluzei Nord este simplă și nu s-a schimbat: Marius Șumudică nu este și nu va fi o variantă acceptabilă pentru banca echipei noastre. Nu este o negociere și nu este începutul unei dezbateri.

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Este o poziție asumată care nu se va schimba niciodată. Ca să nu mai existe interpretări: mai degrabă ne desființăm și murim în chinuri decât să ajungem să-l acceptăm antrenor la echipa pe care o susținem. Din partea noastră, subiectul se încheie aici. Comentariile acestei postări vor fi închise tocmai pentru că nu avem nimic de adăugat și nimic de negociat”, a transmis Peluza Nord, prin intermediul unui comunicat oficial.

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