Peluza Nord, reacție furibundă despre planul ministrului Radu Miruță ca CSA Steaua să promoveze. Dialog savuros Marian Aliuță – Gigi Mustață: “O să vândă Steaua de 3 ori, ca ăia de la Nordis”

ADVERTISEMENT

Problema promovării clubului CSA Steaua în SuperLigă a fost pusă din nou pe tapet. Ministrul Radu Miruță a anunțat clar și răspicat că-și dorește să rezolve această chestiune cât mai repede. Gigi Mustață a auzit planul actualului șef de la MApN și a reacționat în direct. Ce a spus liderul suporterilor FCSB-ului și ce răspuns a primit în direct de la Marian Aliuță.

Discurs vehement al lui Gigi Mustață după ce a auzit planul ministrului Radu Miruță ca CSA Steaua să poată promova

Ministrul Radu Miruță a făcut un anunț care a bucurat suporterii echipei CSA Steaua. Șeful MApN spune că are 4 soluții prin care să rezolve, din punct de vedere legal, problema legată de dreptul de promovare al clubului din Ghencea. care să vină și să investească la echipă, pentru ca forma de organizare să se poată modifica astfel. Gigi Mustață a spus totul despre intențiile lui Radu Miruță și a explicat de ce investitorii nu par dispuși să ajute Steaua.

ADVERTISEMENT

„Dânsul a spus că vrea Steaua în A. Problema mea știți care este? Nu este că de ce nu promovează ei, să promoveze, n-avem nimic împotrivă și eu am spus-o tot timpul. Dom’le, ce spune regulamentul Federației Române de Fotbal? Să devii echipă profesionistă, da? Să fii privatizat. Legea sportului, pardon, care spune să vii într-o formă de organizare privată. Te-a ținut cineva până acum să nu te privatizezi? A venit cineva să-ți pună bețe în roate să nu te privatizezi? Nu. Ai insistat să vii să se modifice legea special pentru tine. Nu e nimeni de acord să se întâmple lucrul ăsta.

Pune mâna frumos, fă ce ai făcut și în 2002-2003, aduci un privat și mâine vino în prima ligă. Privatul ăla nu e nimeni. Pentru că tu în momentul în care te duci să-ți bagi niște bani care tu ai muncit pe banii ăia și să te duci să te comande altul pe banii tăi, nu prea le convine acelor investitori. Pentru că nici mie nu-mi convine să mă duc să bag niște bani, să-i pierd, pentru că primii 3.600.000 trebuie să-i dau degeaba ca să mă pot folosi de acea siglă. După care vin investițiile. Să investești în jucători, să vinzi jucători, dar tu nu ai niciun fel de decizie ca privat, pe banii tăi. Trebuie să-l întrebi pe nea Florin sau să-l întrebi pe domnul general dacă ai voie să vinzi sau ai voie să cumperi. Oricine vine, armata decide. Cum să mai vină privatul ăla?

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, și o să vedeți, nu vine nimeni să bage bani și alții să decidă la club. Nu vine nimeni, chiar dacă are 51%. Știți foarte bine deciziile care s-au luat înainte. Armata, care avea 30% și ceva… După aia s-a schimbat forma de organizare. Au votat să dea echipa pe privat, să investească privatul și privatul să decidă. Nu eu privat să bag bani și tu, stat, unitate militară, să vii să mă comanzi pe mine. O să vedeți! Credeți că până acum nu veneau privații ăia cu bani mulți pe care îi aducea nea Piți? Ăia cu 200 de milioane de euro? Și nu veneau oamenii ăia, dacă se știa că nu decid alții și că decid ei? Dar nu i-a încurcat nimeni să promoveze!”, a spus inițial Gigi Mustață.

ADVERTISEMENT

Cum l-a catalogat Gigi Mustață pe Radu Miruță. „Este singurul care a făcut asta!”

Ulterior, Gigi Mustață a spus și care este părerea sa personală despre Radu Miruță. Liderul Peluzei Nord a lăudat faptul că este primul ministru de până acum care a ieșit public și a expus anomaliile de la clubul din Liga 2 și care le-a oferit acestora calea cea mai sigură pentru a putea căpăta drept de promovare în cele din urmă.

ADVERTISEMENT

„Mi s-a părut foarte bine intenționat. Nu știu de ce alții spun domne a venit domnul ministru să nu știu ce să facă… Omul a spus clar că trebuie să există soluții. Există soluția schimbării legii, pe care o decide politicul, ceea ce nu cred că va reuși politic să schimbe legea și a doua variantă este privatul. Vor promova când se vor privatiza și când vor face aceleași proceduri pe care le-au făcut în 2002-2003. Atunci se vor privatiza și vor promova. Că nu poate nimeni să le mai zică nimic.

Este singurul ministru care , de zeci de milioane din ce am văzut eu acolo. Le-a scos pe față, a tăiat din bugetul clubului, am înțeles, din 32, nu mai au acum 32 de milioane, au 28 sau 25, sunt lucruri pe care omul le-a făcut acolo și le-a dat pistă de alergare să se privatizeze. Nu-i încurcă nimeni și nu-i ține nimeni. Te-ai privatizat, promovezi. Nu te-ai privatizat, la revedere!”

ADVERTISEMENT

Marian Aliuță, replică genială în direct pentru Gigi Mustață. „Dacă vând Steaua iar și o cer din nou peste 20 de ani?”

În discuție a intervenit și Marian Aliuță, prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Fostul jucător român a făcut o paralelă între situația de la Steaua și celebrul caz Nordis, compania care a vândut aceleași locuințe de mai multe ori către clienți diferiți.

„Auzi, Gigi, dar dacă mai fac ăștia și mai vând Steaua o odată, și iar o iau peste 20 de ani înapoi. Se poate întâmpla și asta. Cum au făcut ăia de la Nordis, au vândut casa de trei ori”, a spus Marian Aliuță.

„De ce nu vine nimeni, Marian? Că se poate întâmpla și una ca asta… Fii atent că acolo e subțire față de ce s-a întâmplat aici. Aici s-au luat bani foarte mulți. S-au făcut niște acte aici. dar știi ce se întâmplă? E cu privatul. Știi când e războiul cu statul? Nu-l câștigă nimeni. De ce spun? Uită-te în primele sentințe, că toată presa și toată lumea știe. Primele sentințe, câștigate de Gigi la tribunal, câștigate de Gigi la Curtea de Apel și la Înalta Curte i-a luat tot. Degeaba au dat soluții ceilalți judecători care au gândit exact cum este situația de la Craiova. Nu, frate, ai dat echipa unui privat? La revedere!

Și chestia cu OSIM. Te-ai dus să înregistrezi la OSIM, ei ți-au spus că nu poți să mai înregistrezi peste alt club care a înregistrat acea siglă și după aia te-ai trezit cu OSIM că s-a sesizat din oficiu și au pus dosarul pe rol. Și a sărit în sus. La revedere! Nu te joci cu statul. Statul niciodată nu poate să piardă, și am pus punct!”, i-a răspuns Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

2017/2018 a fost primul sezon în care CSA Steaua a fost înscrisă din nou în fotbalul românesc (Liga 4)

2021 este anul de când CSA Steaua joacă constant în Liga 2, fără drept de promovare