Peluza Nord, reacție violentă la adresa jucătorilor de la FCSB după 1-4 cu CFR Cluj. Târnovanu, huiduit de tot stadionul. Video

Ultrașii de la Peluza Nord FCSB au răbufnit înainte de finalul partidei cu CFR Cluj, când oaspeții conduceau cu 3-1 și au început să scandeze împotriva jucătorilor.
Cristian Măciucă
25.01.2026 | 22:13
Prestația avută de jucătorii FCSB-ului i-a enervat pe fani, mai ales că formația bucureșteană a înregistrat al treilea eșec din trei meciuri în 2026, după partidele cu FC Argeș și Dinamo Zagreb.

Confruntarea de pe Arena Națională i-a enervat pe suporterii prezenți, iar ultrașii din Peluza Nord au început să se întoarcă împotriva jucătorilor. După ce au mai existat în acest sezon discuții în urma unor rezultate nefaste, cum ar fi incidentele de la Clinceni, în care Alibec s-a certat cu fanii, acum suporterii nu au mai rezistat și au fost aprigi în scandări.

„Dacă fotbal nu jucați de la Steaua să plecați”, au scandat aceștia. „Rușine, rușine, rușine să vă fie”, s-a mai auzit din Peluza Nord. Huiduielile nu au lipsit și au dominat fondul sonor, în special în prelungiri, după ce oaspeții au marcat și golul 4, care practic a pecetluit soarta partidei.

Golul 4 marcat de CFR Cluj a umplut paharul. Ultrașii au plecat din peluză

Momentul în care totul a degenerat a fost la golul 4, când Andre Duarte i-a pasat decisiv lui Biliboc și acesta a marcat pentru oaspeți. Ultrașii din Peluza Nord au aruncat cu o petardă în teren, după care au plecat din peluză în semn de protest față de evoluția jucătorilor.

Ștefan Târnovanu, considerat vinovat de către fani la golurile înscrise de către ardeleni, a fost huiduit copios la fiecare atingere de balon. Prestația acestuia a fost una care a contribuit decisiv în rezultatul final și asta i-a adus criticile din partea suporterilor.

Baba Alhassan și Dawa s-au certat cu fanii

Tensiunea de pe stadion a fost chiar și la Tribuna 1, acolo unde de obicei suporterii sunt mai calmi. Totuși, chiar și aceștia au răbufnit și le-au reproșat jucătorilor modul în care au tratat meciul, iar de acolo până la discuții aprinse a fost doar un pas.

După fluierul final, jucătorii de la FCSB au mers direct la vestiare, însă doi dintre aceștia nu au mai rezistat și s-au contrat cu fanii. Baba Alhassan și Joyskim Dawa au auzit reproșurile venite din partea suporterilor de la Tribuna 1 și au intrat în dialog cu aceștia.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
