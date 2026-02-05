Sport

Peluza Nord, față în față cu jucătorii FCSB după protest! Ce s-a întâmplat la finalul meciului cu Botoșani. Video

Meciul dintre FCSB și FC Botoșani, din runda cu numărul 25 a SuperLigii, a cunoscut revenirea suporterilor de la Peluza Nord în tribune, asta după ce aceștia s-au aflat în protest.
Cristian Măciucă
05.02.2026 | 22:49
Peluza Nord FCSB, alături de echipă la meciul cu FC Botoșani
FCSB nu are un sezon la nivelul așteptărilor, iar rezultatele i-au nemulțumit pe suporteri, care au decis să protesteze și să nu-și susțină activ favoriții pentru câteva partide. La meciul cu FC Botoșani, ultrașii FCSB au revenit în peluză și și-au susținut favoriții din primul minut.

UPDATE: Ce s-a întâmplat la finalul meciului FCSB – FC Botoșani. Peluza Nord, față în față cu jucătorii lui Becali

După victoria cu FC Botoșani, FCSB s-a apropiat de locurile de play-off, însă lupta continuă să fie una incendiară. Suporterii echipei lui Gigi Becali și-au susținut jucătorii favoriți încă din primul minut, iar la finalul meciului, cele două părți au stat față în față.

Interesant este faptul că jucătorii lui Charalambous și Pintilii au mers în fața Peluzei Nord și au stat foarte puțin. Fotbaliștii au cântat alături de suporteri, apoi au mers către tunelul care duce la vestiare.

Peluza Nord, întâlnire cu jucătorii FCSB la finalul meciului cu Botoșani

Ultrașii din Peluza Nord au revenit alături de jucătorii de la FCSB și i-au susținut încă din minutul 1

Ultrașii au rolul lor, de multe ori foarte important, în viața unei echipe de fotbal, iar pentru trupa roș-albastră susținerea a fost mereu constantă de-a lungul ultimilor ani. Totuși, Peluza Nord, condusă de Gheorghe Mustață, a ținut să tragă un semnal de alarmă și a început un protest care nu a durat însă foarte mult. Suporterii FCSB-ului au venit la stadion, însă au preferat să stea la inelul 1 și să nu meargă la locurile lor la partidele contra celor de la Fenerbahce, în Europa League, și Csikszereda, în SuperLiga.

Perioada de protest s-a terminat însă odată cu partida împotriva celor de la FC Botoșani, din runda cu numărul 25 a SuperLigii. Ultrașii din Peluza Nord au ocupat câteva sute de locuri și și-au susținut favoriții încă din primul minut cu celebrele cântece pe care le au de ani buni. De altfel, și jucătorii au părut că sunt încântați de revenirea suporterilor în peluză, iar înainte de fluierul de start, aceștia au mers să-i salute pe fani, semn că relația între părți s-ar fi reparat.

Peluza Nord FCSB
FCSB, susținută de puțini suporteri la meciul cu FC Botoșani

Chiar dacă ultrașii din Peluza Nord au revenit la sentimente mai bune față de echipă, se pare că restul fanilor campioanei României continuă să fie nemulțumiți de situația echipei. După ce la partida contra celor de la Csikszereda au fost mai puțin de 3000 de oameni, nici la duelul cu FC Botoșani nu s-au înghesuit oamenii să vină pe Arena Națională.

Conform predicțiilor făcute de organizatori, pentru duelul cu trupa patronată de Valeriu Iftime erau așteptați nu mai mult de 4000 de spectatori, mult sub media de aproximativ 10.000 de spectatori pe care FCSB o are pentru sezonul în curs. Oaspeții au avut și ei parte de susținere, limitată, 6 suporteri fiind alături de moldoveni în confruntarea din capitală care poate fi crucială în lupta pentru play-off.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
