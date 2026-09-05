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Peluza Nord, scenografie specială la derby-ul Dinamo – FCSB. Cum vor ironiza „ultrașii” noua siglă a câinilor. Foto

Peluza Nord a luat cu asalt sectorul rezervat oaspeților pe „Arcul de Triumf” la derby-ul Dinamo - FCSB. Galeria roș-albaștrilor a pregătit o coregrafie specială, care ironizează sigla rivalilor
Cristian Măciucă
05.09.2026 | 19:48
Peluza Nord scenografie speciala la derbyul Dinamo FCSB Cum vor ironiza ultrasii noua sigla a cainilor Foto
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Peluza Nord, scenografie specială la derby-ul Dinamo - FCSB. Cum vor ironiza „ultrașii” noua sigla a câinilor. FOTO: sportpictures.eu
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Peluza Nord s-a pregătit pentru derby-ul Dinamo – FCSB, cel mai tare meci al etapei a 8-a din SuperLiga. Roș-albaștrii au conceput o scenografie specială, menită să ironizeze noua siglă a „câinilor”.

Peluza Nord, scenografie specială pentru derby-ul Dinamo – FCSB

Dinamo – FCSB e derby-ul etapei a 8-a din SuperLiga. Partida se va juca pe „Arcul de Triumf” și va începe la ora 20:30. „Derby de România” a fost programat pe micuța arenă de lângă Mănăstirea Cașin deoarece cel mai mare stadion din țară, Arena Națională, este în continuare închis.

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De aceea, doar aproximativ 700 de fani ai FCSB-ului au putut însoți echipa lui Marius Baciu la „Eternul Derby”. Chiar dacă sunt puțini, ultrașii din Peluza Nord au pregătit o scenografie specială, menită să ironizeze noua siglă a „câinilor”. Dinamo și-a schimbat sigla începând cu sezonul 2026-2027, o decizie contestată vehement chiar de către fanii echipei din „Ștefan cel Mare”.

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Scenografie Peluza Nord pentru derby-ul cu Dinamo. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Dinamo se laudă cu Dinamo Fest

Chiar dacă ultrașii dinamoviști sunt și ei nemulțumiți de noua siglă și le-au dat rivalilor un motiv în plus să îi ironizeze, echipa lui „Ștefan cel Mare” a reușit să își apropie marea masă a suporterilor. La derby-ul Dinamo – FCSB a avut loc a patra ediție a Dinamo Fest, eveniment organizat în jurul stadionului „Arcul de Triumf”.

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„Devine o obișnuință. Important este că creștem de la ediție la ediție. Îi felicit pe colegii mei, care se autodepășesc. Mă gândeam că vom atinge numărul acesta abia prin martie. Înseamnă că facem bine ceea ce facem. Înseamnă că lumea începe să se simtă ca într-o familie și toți dinamoviștii vin aici cu trei-patru ore înainte pentru această experiență de familie. Toată lumea începe să se cunoască. Cred că este un succes și sunt mândru de ceea ce au făcut colegii mei.

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Pentru Dinamo trebuie să devină o obișnuință ca oamenii din club să stea alături de cei din jurul clubului. Este o scenă unde putem sta de vorbă direct, putem avea idei și putem face schimb de idei. Este o chestiune foarte normală. Le mulțumesc legendelor care au venit, le mulțumesc jucătorilor. Asta nu face decât să aducă oamenii și mai aproape.

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Colegii mei încearcă, pentru edițiile viitoare, să aducă mai mulți parteneri și să mărească paleta de activități. Este important că familiile vin cu copiii. Este important ca aceste generații să își dorească să fie dinamoviste. Copiii trebuie să afle istoria de la legende”, a declarat Andrei Nicolescu pentru FANATIK.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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