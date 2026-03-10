Peluza Nord și-a anunțat decizia, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Aici așteptările sunt uriașe”

ADVERTISEMENT

și acesta din urmă va fi din nou antrenor la FCSB, asta după ce a mai avut o aventură la trupa roș-albastră în urmă cu mai bine de 10 ani. Aducerea tehnicianul este și placul suporterilor

Venirea lui Mirel Rădoi la FCSB, salutată de Peluza Nord. Mesajul transmis de ultrași

Ultrașii de la Peluza Nord au avut un mesaj emoționant pentru Mirel Rădoi și i-au promis acestuia că-l vor susține necondiționat. ”Mirel, bine ai revenit acasă. Pentru noi, cei din tribune, numele tău nu înseamnă doar un antrenor care vine să conducă echipa.

Înseamnă un căpitan, un jucător care a luptat pentru aceste culori, un om care știe ce înseamnă presiunea, responsabilitatea și onoarea de a purta acest tricou. La acest club lucrurile nu sunt niciodată simple.

Aici așteptările sunt uriașe, istoria este grea, iar fiecare meci se joacă cu mândrie și responsabilitate față de milioane de oameni care iubesc această echipă. Tocmai de aceea, știm că este nevoie de oameni care înțeleg cu adevărat ce înseamnă această echipă și ce înseamnă să lupți pentru ea. Știm că drumul nu va fi ușor. Vor fi momente bune, vor fi și momente grele”, a fost mesajul suporterilor.

Peluza Nord și-a anunțat decizia: susținere necondiționată pentru Mirel Rădoi

Noul antrenor de la FCSB va avea parte de o susținere importantă, transmit ultrașii. „Dar la acest club nimic nu s-a construit vreodată ușor. Tot ce s-a câștigat s-a câștigat prin muncă, sacrificiu și prin dorința de a nu renunța niciodată.

Din tribune mesajul nostru este unul simplu și sincer: ai în spatele tău suportul nostru. Noi vom fi acolo, meci de meci, acasă și în deplasare, așa cum am fost mereu. Vom cânta, vom încuraja și vom împinge echipa înainte în fiecare moment.

Pentru noi nu este doar un club. Este o identitate, o istorie și o mândrie pe care o purtăm oriunde mergem. Îți dorim multă putere, inspirație și curaj în această nouă etapă. Condu echipa cu încredere, cu pasiune și cu respect pentru acest tricou. Noi vom fi acolo. Bine ai revenit și mult succes, Mirel”, a fost mesajul transmis de Peluza Nord pe Facebook.

Mirel Rădoi urmează să fie prezentat marți la FCSB. Prima reacție a antrenorului

în cursul zilei de luni, 9 martie, și a avut prima reacție cu privire la venirea sa la FCSB. Prezentarea oficială a antrenorului va avea loc marți, 10 martie, de la ora 16:30, în cadrul unei conferințe de presă. „Mai civilizat, ca să nu pară că sunt arogant, din mașină o să vă vorbească nașul și mâine ne vedem și puteți să mă întrebați orice. Totul este în regulă. La mine, cuvântul este ca și cum aș fi semnat. Zi bună, la revedere!”, a spus Rădoi.