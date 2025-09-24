Haos total la Craiova! Meciul a fost întrerupt după ce fanii au intrat pe teren să se bată! Terifiați, maghiarii au fugit la vestiare

Miercuri, 24 septembrie, începând cu ora 19:30, echipa națională de futsal a României dispută unul dintre cele mai importante meciuri din ultimul an. iar cu această ocazie.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Problemele au continuat şi după începerea meciului, care a fost suspendat după puţin timp

La un moment dat, suporterii au sărit în teren şi au început să devină foarte violenţi, fiind întâmpinaţi „cum se cuvine” de către jandarmi. Inclusiv o petardă a explodat în sală, provocând un zgomot imens. În mod evident, arbitrul a decis suspendarea meciului, iar imediat jucătorii maghiari au fugit spre vestiare.

Din primele informații furnizate de la fața locului de către reporterul FANATIK, se pare că a fost vorba despre un conflict între două facțiuni rivale din Peluza Sud Craiova, care s-au certat și despărțit în urmă cu ceva timp, una dintre ele fiind condusă de Andrei Preda, zis „Gogoașă”.

ADVERTISEMENT

Bannere anti Adrian Mititelu, fumigene și scandări xenofobe. Peluza Sud Craiova, extrem de vocală înainte de România – Ungaria

Echipa națională de futsal joacă astăzi returul barajului de calificare la Campionatul European de futsal, ce va avea loc la începutul anului viitor, în perioada 21 ianuarie – 7 februarie, iar țările gazdă vor fi Lituania, Letonia și Slovenia.

Partida are loc la Sala Polivalentă din Craiova, iar Peluza Sud Craiova nu a putut să lipsească de la acest eveniment. Cu câteva ore înainte de startul partidei, suporterii au fost extrem de vocali pe străzile din Craiova, acolo unde au scandat mai multe lozinci anti-maghiare și au afișat bannere împotriva familiei Mititelu.

ADVERTISEMENT

De asemenea, odată ajunși la Sala Polivalentă, suporterii olteni i-au întâmpinat pe Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță cu foarte multe huiduieli.

ADVERTISEMENT

România a pierdut meciul tur contra Ungariei

Pe 18 septembrie, Ungaria a învins-o pe România la Főnix Aréna din Debrecen în turul acestui baraj. Maghiarii s-au impus cu scorul de 3-2, iar „tricolorii” au nevoie neapărat de o victorie în retur.

Partida contra vecinilor noștri va aduce la Polivalentă peste 3.500 de români. Fanii au format cozi imense cu câteva minute înainte de start pentru a intra în sală, care va fi plină până la refuz.

ADVERTISEMENT