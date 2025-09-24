Sport

Haos total la Craiova! Meciul a fost întrerupt după ce fanii au intrat pe teren să se bată! Terifiați, maghiarii au fugit la vestiare

Înaintea partidei de futsal dintre România și Ungaria, Peluza Sud Craiova a fost extrem de vocală pe străzile orașului. Vecinii noștri și Adrian Mititelu nu au scăpat de furia suporterilor
Ciprian Păvăleanu, Tibi Cocora
24.09.2025 | 19:57
Haos total la Craiova Meciul a fost intrerupt dupa ce fanii au intrat pe teren sa se bata Terifiati maghiarii au fugit la vestiare
ULTIMA ORĂ
Peluza Sud Craiova s-a făcut auzită pe străzile orașului înaintea meciului de futsal dintre România și Ungaria. Foto: Colaj FANATIK

Miercuri, 24 septembrie, începând cu ora 19:30, echipa națională de futsal a României dispută unul dintre cele mai importante meciuri din ultimul an. „Tricolorii” joacă returul contra Ungariei la Sala Polivalentă din Craiova, iar suporterii olteni s-au făcut auziți pe străzile orașului cu această ocazie.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Problemele au continuat şi după începerea meciului, care a fost suspendat după puţin timp

La un moment dat, suporterii au sărit în teren şi au început să devină foarte violenţi, fiind întâmpinaţi „cum se cuvine” de către jandarmi. Inclusiv o petardă a explodat în sală, provocând un zgomot imens. În mod evident, arbitrul a decis suspendarea meciului, iar imediat jucătorii maghiari au fugit spre vestiare.

Din primele informații furnizate de la fața locului de către reporterul FANATIK, se pare că a fost vorba despre un conflict între două facțiuni rivale din Peluza Sud Craiova, care s-au certat și despărțit în urmă cu ceva timp, una dintre ele fiind condusă de Andrei Preda, zis „Gogoașă”.

ADVERTISEMENT

Bannere anti Adrian Mititelu, fumigene și scandări xenofobe. Peluza Sud Craiova, extrem de vocală înainte de România – Ungaria

Echipa națională de futsal joacă astăzi returul barajului de calificare la Campionatul European de futsal, ce va avea loc la începutul anului viitor, în perioada 21 ianuarie – 7 februarie, iar țările gazdă vor fi Lituania, Letonia și Slovenia.

Partida are loc la Sala Polivalentă din Craiova, iar Peluza Sud Craiova nu a putut să lipsească de la acest eveniment. Cu câteva ore înainte de startul partidei, suporterii au fost extrem de vocali pe străzile din Craiova, acolo unde au scandat mai multe lozinci anti-maghiare și au afișat bannere împotriva familiei Mititelu.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

De asemenea, odată ajunși la Sala Polivalentă, suporterii olteni i-au întâmpinat pe Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță cu foarte multe huiduieli.

ADVERTISEMENT
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai...
Digisport.ro
FOTO Au primit lovitura! Vestea despre ”bijuteria” de 117.000.000€ din București: ”Nu mai e valabil”

România a pierdut meciul tur contra Ungariei

Pe 18 septembrie, Ungaria a învins-o pe România la Főnix Aréna din Debrecen în turul acestui baraj. Maghiarii s-au impus cu scorul de 3-2, iar „tricolorii” au nevoie neapărat de o victorie în retur.

Partida contra vecinilor noștri va aduce la Polivalentă peste 3.500 de români. Fanii au format cozi imense cu câteva minute înainte de start pentru a intra în sală, care va fi plină până la refuz.

ADVERTISEMENT

Peluza Craiovei i-a huiduit pe adversari la intrarea pe teren

Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali...
Fanatik
Cum arată Patricia, fiica lui Ionuț Luțu. ”Mâna dreaptă” a lui Gigi Becali a fost socru mic
Sacrifică FCSB campania din Europa League?! „Când te duci cu echipa a doua,...
Fanatik
Sacrifică FCSB campania din Europa League?! „Când te duci cu echipa a doua, şansele sunt mult mai mici!”
Războiul FCSB – CSA Steaua a ajuns în presa din Olanda înaintea meciului...
Fanatik
Războiul FCSB – CSA Steaua a ajuns în presa din Olanda înaintea meciului campioanei cu Go Ahead Eagles! Ce au scris jurnaliștii batavi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
SCANDAL! Vali Moraru vs. Victor Angelescu: 'Ne învățați cum să ne facem meseria?'/...
iamsport.ro
SCANDAL! Vali Moraru vs. Victor Angelescu: 'Ne învățați cum să ne facem meseria?'/ 'Tot timpul bagă bățul prin gard'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!