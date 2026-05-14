Peluza Sud Dinamo nu renunță la protest: „Ne menținem decizia de a nu intra în stadion”

Peluza Sud Dinamo a luat decizia după ultimele discuții dintre club și suporteri referitoare la situația noii embleme. Ultrașii își mențin poziția inițială
Catalin Oprea
15.05.2026 | 00:47
Peluza Sud Dinamo a anunțat că a decis să nu renunțe la protestul inițiat recent din cauza nemulțumirii generate în rândul suporterilor de decizia clubului de a schimba emblema echipei. După cum se știe deja destul de bine, fanii „câinilor” din grupurile organizate, atât din PCH, cât și din Peluza Sud, au boicotat meciul cu FC Argeș, jucat recent pe „Arcul de Triumf”.

Peluza Sud Dinamo nu renunță la protestul generat de situația cu noua emblemă

Ultrașii au ales atunci să rămână în afara stadionului pentru câteva zeci de minute și să scandeze împotriva conducerii, în special împotriva președintelui Andrei Nicolescu. Ulterior, au părăsit zona din proximitatea bisericii Mănăstirii Cașin și au mers fie la barurile din apropierea arenei pentru a vedea acolo partida, fie spre case. La scurt timp, oficialii clubului din „Ștefan cel Mare” au făcut un pas în spate în această speță.

Ei au anunțat că au decis să abandoneze varianta de rebranding abordată inițial, pentru ca în scurt timp să înceapă un nou proces din această perspectivă, iar suporterii să fie consultați cu privire la această chestiune până se va ajunge la un acord de ambele părți vizavi de varianta finală. Doar că se pare că această abordare nu i-a convins pe suporterii din Peluza Sud.

Anunțul făcut înainte de ultimele meciuri din acest sezon

Ei au transmis în cursul zilei de joi că sunt deciși să meargă în continuare cu acest protest și deci să nu intre pe stadion nici în perioada imediat următoare, în contextul în care Dinamo mai are de jucat doar două meciuri din acest sezon de SuperLiga, pe teren propriu, tot pe „Arcul de Triumf”, cu CFR Cluj, și în deplasare cu U Cluj, plus, foarte probabil la cum arată lucrurile în acest moment, finala barajului de Conference League cu învingătoarea dintre FCSB și FC Botoșani, din postură de gazdă.

„Ne menținem poziția de a nu intra în stadion în acest moment, urmărind cu atenție respectarea promisiunilor asumate de club. Susținerea pentru Dinamo rămâne neschimbată, iar încrederea se construiește prin fapte, consecvență și respect față de suporteri”, au transmis suporterii din Peluza Sud Dinamo prin intermediul rețelelor de socializare.

