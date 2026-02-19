Sport

Peluza Sud Steaua, bannere acide pentru Dinamo și conducerea MApN! Adi Popa și jucătorii, băgați în ședință: „Jucați fotbal sau plecați în vară”. FOTO

Fanii din Peluza Sud Steaua au avut mai multe mesaje la meciul din liga secundă, contra celor de la FC Voluntari, pierdut de echipa lui Oprița, scor 0-2.
Bogdan Ciutacu, Mihai Alecu
19.02.2026 | 20:06
Peluza Sud Steaua bannere acide pentru Dinamo si conducerea MApN Adi Popa si jucatorii bagati in sedinta Jucati fotbal sau plecati in vara FOTO
8 poze
Vezi galeria
Jucătorii Stelei, băgați în ședință de ultrași după înfrângerea cu Voluntari, scor 0-2. Foto: FANATIK.
Confruntarea din Liga 2, dintre FC Voluntari și Steaua, scor 2-0, a fost urmărită de peste 300 de ultrași din Peluza Sud, iar aceștia nu au ezitat și au avut mai multe mesaje pe mai multe subiecte.

Peluza Sud Steaua, mesaj clar pentru cei de la Dinamo la duelul din Liga 2 cu FC Voluntari

În iarnă, chiar de Crăciun, cei de la Sud Dinamo au dezvăluit o captură impresionantă făcută. Aceștia au luat zeci de steaguri de gard și de fluturat pe care grupul Shadows, din Peluza Sud Steaua, le avea într-o magazie, iar de aici au început discuțiile care mai de care mai interesante în mediul online între cele două mari galerii.

Fanii formației din Ghencea au anunțat că nu se vor desființa, asta pentru că mai aveau două bannere de gard pe care dinamoviștii nu le-au luat, inclusiv unul care era afișat cel mai des la meciuri. Totuși, rivalii din Ștefan cel Mare i-au acuzat pe steliști că nu au onoare dacă nu respectă codul ultras și gruparea nu se dizolvă și va continua să-și arate însemnele la partidele echipei.

Prima ocazie pe care cei de la Shadows au avut-o de a arăta ce hotărâre au luat a fost duelul cu FC Voluntari. Aceștia, alături de toată Peluza Sud, au afișat un mesaj sugestiv: „Nu mor caii când vor câinii”, a stat scris pe un banner mare, alături de unul dintre steagurile de gard ce a rămas necapturat.

Mesajul afișad de Peluza Sud Steaua contra fanilor lui Dinamo. Foto: FANATIK.
Ultrașii de la Steaua nu au uitat nici de conducerea MApN

Steaua nu are drept de promovare nici în acest sezon și practic joacă din nou degeaba în liga secundă, fără vreo miză reală în afară de aceea de a evita retrogradarea. Ultrașii au făcut presiuni de-a lungul timpului și au contestat faptul că nu există o rezolvare cu privire la dreptul de promovare, iar acum, la duelul cu Voluntari, au reacționat încă o dată.

„8 miniștri, 7 comandanți / Inutili din Liga a IV-a până azi!”, a fost mesajul clar al celor de la Sud Steaua. „Ultrașii nu mor, rămân pentru eternitate. Drum lin, Baltazar, vânător și după moarte”, a fost mesajul celor de la Hunters, care au pierdut recent un camarad ce a decedat.

Steaua mesaj
Mesaj afișat de Sud Steaua la Voluntari

Portarul lui FC Voluntari, bombardat cu bulgări

Eduard Chioveanu a avut o misiune dificilă în a doua repriză a meciului FC Voluntari – Steaua (2-0), când fotbalistul în vârstă de 21 de ani a trebuit să evolueze la poarta din fața galeriei Sud Steaua.

Ultrașii roș-albaștrilor, extrem de vehemenți la primul meci din 2026, l-au luat la bulgări pe tânărul jucător de la FC Voluntari. Răspunsul nu a întârziat să apară. Chioveanu a aplaudat ironic și s-a luat la înjurături cu fanii echipei adverse.

Portarul lui FC Voluntari, luat la bulgări de fanii Stelei la meciul din Liga 2. Foto: Fanatik.
Ultrașii Stelei i-au băgat în ședință pe jucători după 0-2 la Voluntari

Steaua a pierdut primul meci din 2026. Echipa antrenată de Daniel Oprița a cedat cu 0-2 la FC Voluntari și a rămas în afara locurilor de play-off. „Militarii” ocupă locul 8, cu 30 de puncte după 18 etape în liga secundă.

La finalul meciului, jucătorii Stelei au fost băgați în ședință de ultrași. „Jucați fotbal sau plecați în vară”, a fost mesajul dur al ultrașilor din Peluza Sud Steaua. Adi Popa și coechipierii săi au rămas înmărmuriți în fața fanilor.

Jucătorii Stelei, băgați în ședință de ultrași după înfrângerea cu Voluntari, scor 0-2. Foto: FANATIK.
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
