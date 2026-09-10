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Cum a apărut Peluza Sud din galeria Stelei. Ce șanse sunt de împăcare cu Nordul de la FCSB

Claudiu Florea a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre ruptura dintre Peluza Sud și Peluza Nord, începuturile galeriei și varianta Florin Talpan comandant la CSA Steaua.
Alex Bodnariu
10.09.2026 | 06:15
Cum a aparut Peluza Sud din galeria Stelei Ce sanse sunt de impacare cu Nordul de la FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Peluza Sud închide orice discuție despre împăcarea cu Nordul! Claudiu Florea: „Sper să rămână așa și pe viitor”
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De ani de zile este război total între galeriile Stelei și FCSB-ului. Peluza Nord a rămas alături de echipa lui Gigi Becali, în timp ce Peluza Sud a ales să susțină formația din Liga 2, CSA Steaua. Claudiu Florea a vorbit despre acest subiect la FANATIK SUPERLIGA.

Ruptură totală între Peluza Sud și Peluza Nord! De la ce a pornit totul

Galeria Stelei s-a rupt în două după apariția FCSB și disputele legate de identitatea clubului. Peluza Nord, condusă de Gheorghe Mustață, a ales să susțină FCSB și este prezentă la meciurile formației patronate de Gigi Becali. De cealaltă parte, Peluza Sud a rămas alături de CSA Steaua și consideră că echipa din Ghencea este continuatoarea legitimă a clubului istoric.

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Peluza Sud a continuat să susțină Steaua inclusiv în ligile inferioare, după reînființarea secției de fotbal a CSA în 2017. Suporterii au fost alături de echipă în drumul până în Liga 2, însă de aici lucrurile s-au blocat. Steaua nu a putut promova în primul eșalon din cauza formei de organizare.

Peluza Sud închide orice discuție despre împăcarea cu Nordul! Claudiu Florea: „Sper să rămână așa și pe viitor”

Claudiu Florea, liderul Peluzei Sud, a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre ruptura dintre galerii și primii ani ai Sudului. Acesta a dat de înțeles că cele două facțiuni nu mai au nimic în comun și speră ca lucrurile să rămână la fel și în viitor. Mai mult, acesta a spus câteva cuvinte și despre varianta Florin Talpan – comandant la CSA Steaua.

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„Noi am fost primul grup care, în toamna anului 2003, din varii motive pe care le-am tot expus, ne-am mutat în Ghencea, la peluza de sub tabelă. Cu timpul, ni s-au alăturat alte grupări și s-a format ceea ce știm astăzi drept Peluza Sud.

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Nu am fost mulți, dar rezultatul cred că este unul îmbucurător. Suntem respectați în toată țara și suntem considerați inclusiv de rivale cea mai ultras peluză din toată țara. L-aș vedea comandant pe domnul Talpan. Cred că s-ar lupta pentru binele Stelei. Cred că ar face tot ce ține de putința sa. Nu ar lăsa ca totul să fie într-o stare latentă.

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Nu are rost să dăm naștere la discuții. Suntem peluzele unor echipe diferite. Sper să rămână așa și pe viitor. La un moment dat am fost împreună, dar noi suntem aici. Nu avem tangențe sau puncte de discuție cu cei din Nord”, a declarat Claudiu Florea la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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