„Votăm cu…”. Peluza Sud Steaua, mesaj special în ziua alegerilor prezidențiale. Ce scria pe banner-ul interzis de Jandarmerie. Foto

Duminică, 4 mai, s-a scurs . Steaua a jucat în prima parte a zilei contra celor de la FC Voluntari și .

Fanii Stelei, mesaj special în plină zi de alegeri în România

Duminica aceasta a avut loc , iar FC Voluntari și Steaua București s-au înfruntat în etapa a opta a play-off-ului din liga secundă a României.

„Militarii” au suferit un eșec dureros în fața grupării ilfovene și au ajuns la o serie de trei meciuri consecutive fără victorie în acest play-off. Chiar și așa, echipa lui Daniel Oprița s-a bucurat de susținerea fanilor.

Suporterii Stelei au încercat să pătrundă pe stadion cu un banner ce avea un mesaj special cu privire la alegerile prezidențiale de duminică, dar Jandarmeria le-a interzis acestora să intre cu el pe arena ”Anghel Iordănescu”.

Asta nu i-a împiedicat pe aceștia să viralizeze mesajul: „Votăm Steaua”, a fost scris pe banner de suporterii ocupantei locului doi din play-off.

Daniel Oprița nu stă la discuții după Voluntari – Steaua 3-0: „Steaua e un brand și nu poți să fi umilit”

Antrenorul Stelei nu a stat la discuții după meciul de la Voluntari și a lansat un avertisment clar pentru cei aflați în conducerea clubului. Oprița a dat de înțeles că va pleca de la echipă dacă situația nu se va schimba.

„Nu știu cum vor fi lucrurile sezonul viitor. Și dacă nu se va rezolva cu promovarea, clubul trebuie să se ocupe și să formeze un lot valoros. Pentru că Steaua e un brand și nu poți să fi umilit, să ajungi în situația asta.

Pentru asta trebuie să fii mai puternic și să aduci jucători pentru Steaua. Dacă vrem să fim Steaua, trebuie să avem și mai multă calitate. Am și vorbit cu domnul comandant. Dacă nu se schimbă nimic, deși mai am un de de contract, i-am spus că aș vrea să plec. Simt că am ajuns la capătul puterilor.

Dar dacă se va rezolva, atunci rămân cu plăcere, pentru că aș vrea să duc Steaua în Liga 1. Dacă nu, îmi doresc să merg în altă parte”, a declarat Daniel Oprița, potrivit .