Penalty anulat de VAR la ultima fază în FC Hermannstadt – CFR Cluj! Dorinel Munteanu, devastat după decizia lui Andrei Chivulete. Video

CFR Cluj a plecat cu toate punctele de la Sibiu și ocupă, în premieră, un loc în play-off. Misiunea lui Daniel Pancu nu a fost ușoară, Andrei Chivulete dictând un penalty pentru FC Hermannstadt în ultimul minut, însă VAR a salvat victoria ardelenilor. Cum a reacționat Dorinel Munteanu.
Partida dintre FC Hermannstadt și CFR Cluj s-a încheiat cu victoria ardelenilor, scor 0-1. Unicul gol al meciului a fost marcat de Lorenzo Biliboc în minutul 53.
Deși tabela a înregistrat doar un gol, partida a mai avut două penalty-uri ratate și o bară, iar CFR părea că va pleca de la Sibiu cu toate punctele. Totuși, Daniel Pancu a avut emoții pe finalul meciului.
Andrei Chivulete a dictat un penalty în minutul 90+5, după ce Kevin Ciubotaru a fost ținut de Sinyan în careu. Totuși, VAR a considerat decizia arbitrului eronată și l-a chemat la monitorul video.
În urma analizei, Andrei Chivulete a revenit asupra deciziei și a anulat lovitura de pedeapsă. La scurt timp, arbitrul a fluierat finalul partidei, astfel că CFR Cluj a câștigat și a ajuns, pentru prima dată în acest sezon, pe un loc de play-off. Vezi faza penalty-ului anulat aici.
Interesant este că Ovidiu Hațegan, cel care se afla în camera VAR, nu trebuia să intervină asupra penalty-ului dictat de Andrei Chivulete. Cum faza faultului asupra lui Kevin Ciubotariu nu era clară, arbitrajul video ar fi trebuit să îi dea credit „centralului”.
Dorinel Munteanu a fost surprins de camere după ce Andrei Chivulete a revenit asupra deciziei și a anulat penalty-ul inițial. Antrenorul și-a pus mâinile în cap, fiind vizibil afectat de faptul că Ovidiu Hațegan, cel care se afla în camera VAR, a refuzat șansa unui punct câștigat.
Ajuns pe banca lui FC Hermannstadt după demisia lui Marius Măldărășanu, Dorinel Munteanu a înregistrat doar o victorie în cele 9 partide disputate ca antrenor al sibienilor.