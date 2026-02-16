Sport

Penalty anulat de VAR la ultima fază în FC Hermannstadt – CFR Cluj! Dorinel Munteanu, devastat după decizia lui Andrei Chivulete. Video

Finalul partidei dintre FC Hermannstadt și CFR Cluj a adus în față o greșeală mare a lui Ovidiu Hațegan. VAR a intervenit după ce Andrei Chivulete a dictat lovitură de pedeapsă.
Iulian Stoica
16.02.2026 | 19:28
Penalty anulat cu VAR în ultimul minut din FC Hermannstadt - CFR Cluj. Foto: Colaj Fanatik
CFR Cluj a plecat cu toate punctele de la Sibiu și ocupă, în premieră, un loc în play-off. Misiunea lui Daniel Pancu nu a fost ușoară, Andrei Chivulete dictând un penalty pentru FC Hermannstadt în ultimul minut, însă VAR a salvat victoria ardelenilor. Cum a reacționat Dorinel Munteanu.

Partida dintre FC Hermannstadt și CFR Cluj s-a încheiat cu victoria ardelenilor, scor 0-1. Unicul gol al meciului a fost marcat de Lorenzo Biliboc în minutul 53.

Deși tabela a înregistrat doar un gol, partida a mai avut două penalty-uri ratate și o bară, iar CFR părea că va pleca de la Sibiu cu toate punctele. Totuși, Daniel Pancu a avut emoții pe finalul meciului.

Andrei Chivulete a dictat un penalty în minutul 90+5, după ce Kevin Ciubotaru a fost ținut de Sinyan în careu. Totuși, VAR a considerat decizia arbitrului eronată și l-a chemat la monitorul video.

În urma analizei, Andrei Chivulete a revenit asupra deciziei și a anulat lovitura de pedeapsă. La scurt timp, arbitrul a fluierat finalul partidei, astfel că CFR Cluj a câștigat și a ajuns, pentru prima dată în acest sezon, pe un loc de play-off. Vezi faza penalty-ului anulat aici.

Interesant este că Ovidiu Hațegan, cel care se afla în camera VAR, nu trebuia să intervină asupra penalty-ului dictat de Andrei Chivulete. Cum faza faultului asupra lui Kevin Ciubotariu nu era clară, arbitrajul video ar fi trebuit să îi dea credit „centralului”.

Dorinel Munteanu, devastat după decizia lui Andrei Chivulete

Dorinel Munteanu a fost surprins de camere după ce Andrei Chivulete a revenit asupra deciziei și a anulat penalty-ul inițial. Antrenorul și-a pus mâinile în cap, fiind vizibil afectat de faptul că Ovidiu Hațegan, cel care se afla în camera VAR, a refuzat șansa unui punct câștigat.

Ajuns pe banca lui FC Hermannstadt după demisia lui Marius Măldărășanu, Dorinel Munteanu a înregistrat doar o victorie în cele 9 partide disputate ca antrenor al sibienilor.

Dorinel Munteanu
Dorinel Munteanu, devastat după decizia lui Andrei Chivulete. Foto: captură Digi Sport
