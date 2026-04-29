Arbitraj controversat în Atletico Madrid – Arsenal! Danny Makkelie, omul care a refuzat României un penalty cu Bosnia, corectat de VAR în Champions League la o fază identică

Arbitrul olandez Danny Makkelie a avut o prestație controversată în partida dintre Atletico Madrid și Arsenal. „Centralul” a acordat două lovituri de la 11 metri, câte una pentru fiecare echipă, în urma unor faze discutabile, iar apoi a acordat un nou penalty pentru Arsenal înainte de a-și schimba decizia după ce a urmărit faza pe monitorul VAR.

În minutul 78, Danny Makkelie a arătat din nou punctul cu var, după ce Eberechi Eze a căzut în careu în urma unui duel cu David Hancko. Batavul a fost chemat la marginea terenului pentru a urmări faza și și-a modificat decizia, iar Arsenal nu a beneficiat de o nouă lovitură de la 11 metri.

În repriza secundă, spaniolii au beneficiat la rândul lor de un penalty, după un henț comis în careu de Ben White. „Centralul” Danny Makkelie a avut nevoie de intervenția VAR pentru a lua decizia, însă a acordat lovitura de la 11 metri, care a fost transformată mai apoi de Julian Alvarez, iar echipa lui Diego Simeone a restabilit egalitatea. Faza poate fi urmărită .

Decizia arbitrului olandez poate fi considerată una surprinzătoare în contextul în care acesta nu a acordat o lovitură de la 11 metri în meciul România – Bosnia 0-1, disputat în martie 2025 în preliminariile Cupei Mondiale, la o fază în care o minge trimisă de la aproximativ 40 de metri a căzut pe mâna lui Tahirovic, aflat în careu. În ambele cazuri, Makkelie a fost chemat la marginea terenului pentru a urmări fazele pe monitorul VAR, însă deciziile au fost diferite.

Penalty controversat în Atletico Madrid – Arsenal

Prima parte a meciului de pe Metropolitano dintre Atletico Madrid și Arsenal a fost echilibrată, cu puține faze periculoase, însă „tunarii” au reușit să deschidă scorul cu puțin timp înainte de pauză. Martin Zubimendi i-a pasat în careu lui Viktor Gyokeres, iar atacantul suedez a căzut după un duel cu David Hancko.

, slovenul neavând nicio șansă deși a intuit direcția. Faza penalty-ului a fost contestată de jurnaliștii din Spania, care au considerat că nu este vorba despre un fault clar. „Hancko l-a atins pe Gyökeres din spate. O ușoară atingere… dar suficientă pentru Makkelie. VAR i-a confirmat decizia”, au notat cei de la .

„Penalty-ul e destul de discutabil. Gyokeres primește mingea în careu, Hancko îl atinge, iar suedezul cade. Arbitrul nu ezită, iar VAR-ul nu îl cheamă la marginea terenului. Destul de dur”, au transmis cei de la , care l-au consultat și pe fostul arbitru Alfonso Perez Burrull: „Gyokeres a exagerat căderea. Împingerea din partea lui Hancko nu a fost suficientă pentru a acorda o lovitură de pedeapsă”.

