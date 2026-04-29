Arbitraj controversat în Atletico Madrid – Arsenal! Danny Makkelie, omul care a refuzat României un penalty cu Bosnia, corectat de VAR în Champions League la o fază identică

Arsenal a deschis scorul pe terenul lui Atletico Madrid dintr-un penalty acordat pentru un fault comis de Hancko asupra lui Gyokeres, însă presa iberică a contestat decizia „centralului” Danny Makkelie.
Bogdan Mariș
29.04.2026 | 23:43
Danny Makkelie (43 de ani) a luat mai multe decizii controversate în partida Atletico Madrid - Arsenal. FOTO: colaj Fanatik
Arbitrul olandez Danny Makkelie a avut o prestație controversată în partida dintre Atletico Madrid și Arsenal. „Centralul” a acordat două lovituri de la 11 metri, câte una pentru fiecare echipă, în urma unor faze discutabile, iar apoi a acordat un nou penalty pentru Arsenal înainte de a-și schimba decizia după ce a urmărit faza pe monitorul VAR.

UPDATE: Makkelie a acordat un nou penalty, însă și-a schimbat decizia

În minutul 78, Danny Makkelie a arătat din nou punctul cu var, după ce Eberechi Eze a căzut în careu în urma unui duel cu David Hancko. Batavul a fost chemat la marginea terenului pentru a urmări faza și și-a modificat decizia, iar Arsenal nu a beneficiat de o nouă lovitură de la 11 metri.

UPDATE: Danny Makkelie a acordat penalty și pentru Atletico. Comparație incredibilă cu decizia din meciul România – Bosnia

În repriza secundă, spaniolii au beneficiat la rândul lor de un penalty, după un henț comis în careu de Ben White. „Centralul” Danny Makkelie a avut nevoie de intervenția VAR pentru a lua decizia, însă a acordat lovitura de la 11 metri, care a fost transformată mai apoi de Julian Alvarez, iar echipa lui Diego Simeone a restabilit egalitatea. Faza poate fi urmărită AICI.

Decizia arbitrului olandez poate fi considerată una surprinzătoare în contextul în care acesta nu a acordat o lovitură de la 11 metri în meciul România – Bosnia 0-1, disputat în martie 2025 în preliminariile Cupei Mondiale, la o fază în care o minge trimisă de la aproximativ 40 de metri a căzut pe mâna lui Tahirovic, aflat în careu. În ambele cazuri, Makkelie a fost chemat la marginea terenului pentru a urmări fazele pe monitorul VAR, însă deciziile au fost diferite.

Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am...
Digi24.ro
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
henț Tahirovic România - Bosnia
Faza din meciul România – Bosnia 0-1, la care olandezul Danny Makkelie nu a acordat penalty.

Penalty controversat în Atletico Madrid – Arsenal

Prima parte a meciului de pe Metropolitano dintre Atletico Madrid și Arsenal a fost echilibrată, cu puține faze periculoase, însă „tunarii” au reușit să deschidă scorul cu puțin timp înainte de pauză. Martin Zubimendi i-a pasat în careu lui Viktor Gyokeres, iar atacantul suedez a căzut după un duel cu David Hancko.

Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă...
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă

Același Gyokeres a executat lovitura de la 11 metri și l-a învins pe Oblak cu un șut excelent, slovenul neavând nicio șansă deși a intuit direcția. Faza penalty-ului a fost contestată de jurnaliștii din Spania, care au considerat că nu este vorba despre un fault clar. „Hancko l-a atins pe Gyökeres din spate. O ușoară atingere… dar suficientă pentru Makkelie. VAR i-a confirmat decizia”, au notat cei de la AS.

„Penalty-ul e destul de discutabil. Gyokeres primește mingea în careu, Hancko îl atinge, iar suedezul cade. Arbitrul nu ezită, iar VAR-ul nu îl cheamă la marginea terenului. Destul de dur”, au transmis cei de la Marca, care l-au consultat și pe fostul arbitru Alfonso Perez Burrull: „Gyokeres a exagerat căderea. Împingerea din partea lui Hancko nu a fost suficientă pentru a acorda o lovitură de pedeapsă”.

Barcelona, plângere la UEFA după meciul cu Atletico, arbitrat de Istvan Kovacs

Atletico Madrid a ajuns în semifinale după ce a învins Barcelona cu scorul general de 3-2 în sferturi, iar catalanii au fost extrem de nemulțumiți în legătură cu mai multe decizii ale arbitrilor, în ambele manșe. După meciul tur, câștigat de Atletico cu 2-0 pe Camp Nou, Barcelona a făcut o plângere la UEFA împotriva lui Istvan Kovacs, care a fost însă respinsă de forul european.

Fotbalistul care s-a împăcat cu fosta iubită, la 6 luni de la despărțire....
Fanatik
Fotbalistul care s-a împăcat cu fosta iubită, la 6 luni de la despărțire. A luat pe toată lumea prin surprindere
Dezastru pentru Antonio Sefer în Israel! Fostul jucător al Rapidului a ratat un...
Fanatik
Dezastru pentru Antonio Sefer în Israel! Fostul jucător al Rapidului a ratat un penalty și și-a „îngropat” echipa. Video
Dan Șucu transferă la Genoa de la o rivală a Rapidului! Care este...
Fanatik
Dan Șucu transferă la Genoa de la o rivală a Rapidului! Care este suma pe care trebuie să o plătească
Parteneri
Nu Iordănescu, Lucescu sau Ienei! 'El a fost cel mai șmecher antrenor din...
iamsport.ro
Nu Iordănescu, Lucescu sau Ienei! 'El a fost cel mai șmecher antrenor din istoria fotbalului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!