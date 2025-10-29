Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Penalty controversat în Gloria Bistriţa – FCSB! De ce n-a putut interveni sistemul VAR. Video

FCSB a deschis scorul dintr-un penalty controversat în deplasarea cu Gloria Bistriţa din Cupa României. Sistemul VAR nu este folosit în meciurile de Cupă şi decizia centralului din teren a rămas.
Marian Popovici
29.10.2025 | 21:42
Penalty controversat in Gloria Bistrita FCSB De ce na putut interveni sistemul VAR Video
ULTIMA ORĂ
Penalty controversat în Gloria Bistriţa - FCSB! De ce n-a putut interveni sistemul VAR. Sursa: colaj Fanatik
FCSB joacă primul meci din faza grupelor Cupei României pe terenul Gloriei Bistriţa. Roş-albaştrii au fost primiţi într-o atmosferă de sărbătoare pe Dealul Ştefăniţei, aproximativ 7000 de fani fiind prezenţi la confruntare.

Penalty controversat în Gloria Bistriţa – FCSB! Sistemul VAR nu există în această fază a Cupei

Campioana a spart gheaţa dintr-un penalty controversat acordat de Sebastian Lăstun. Adrian Şut ar fi fost călcat de Bambock la un duel în careu, iar arbitrul a fluierat penalty. O decizie care a provocat protestele violente ale gazdelor.

Sistemul VAR nu este folosit în meciurile de Cupa României din această fază, astfel că faza nu a putut fi verificată. Pe reluări, faultul nu este deloc clar, dar a rămas decizia arbitrului din teren.

Denis Alibec, primul gol de la revenire

Denis Alibec a marcat primul său gol de la revenirea la FCSB din vară. Au fost luni dificile pentru atacantul roş-albaştrilor, care nu a reuşit să se ridice deocamdată la nivelul sezoanelor precedente.

Spre deosebire de sezoanele precedente, FCSB trebuie să acorde o atenţie sporită Cupei României, în condiţiile în care campionii au un start de sezon slab în care şi-au diminuat mult şansele de a-şi apăra titlul.

Primele două formaţii din grupă se califică, astfel că FCSB ar nevoie de toate cele trei puncte din această deplasare la Bistriţa. Roş-albaştrii vor mai juca împotriva celor de la UTA Arad şi Universitatea Craiova, toate meciurile fiind în deplasare.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
