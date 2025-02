Penalty controversat în prelungiri în Dinamo – Oțelul! În tur, la o fază identică, s-a luat altă decizie. Video

s-au întâlnit marți seară în etapa cu numărul 25 din SuperLiga României, iar dramatismul în acest meci a atins cote înalte. Astrit Selmani a adus victoria pentru „câini”, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri, în prelungiri.

UPDATE: La meciul tur dintre Oțelul și Dinamo s-a judecat altfel aceeași fază

La meciul tur dintre Oțelul Galați și Dinamo a existat un moment similar cu cel petrecut marți seară pe Arcul de Triumf, în urma căruia centralul Moroiță a dictat lovitură de la 11 metri.

Din imagini se vede cum jucătorul de la Dinamo atinge mingea cu mâna, dar, arbitrul Flueran, care a condus acea dispută, a decis să nu acorde lovitură de la 11 metri la acea fază.

Acum, după ce a fost sesizat din camera VAR, Moroiță a decis să acorde 11 metri pentru Dinamo, care a câștigat meciul, după ce Astrit Selmani a transformat fără emoții de la punctul cu var.

Ce a declarat Astrit Selmani după Dinamo – Oțelul 1-0

„Chiar am crezut că vom marca un gol, am avut mulți jucători în careu. Am încercat să-mi creez spațiu, a fost un meci de luptă. Echipa noastră dorește să joace un fotbal frumos, dar astăzi a fost un altfel de meci.

Important e că am câștigat. Ne-am apărat bine. Este important că am câștigat ultimele două meciuri. Nu mă interesează cum câștigăm, important este să ajungem în play-off cât mai repede”, a declarat Selmani la flash-interviu.

Penalty controversat în prelungiri pentru Dinamo! Selmani a adus victoria cu Galați și a declanșat nebunia pe Arc! Video

În fața fostei sale echipe, Ovidiu Burcă a rezistat până în prelungirile partidei, când unul dintre jucătorii săi a comis henț în careu, iar centralul a fost sesizat din camera VAR și chemat la monitor să revadă faza.

Arbitrul Moroiță a dictat în cele din urmă penalty la intervenția lui Zivulic, iar din penalty-ul rezultat, Astrit Selmani l-a executat pe Iustin Popescu și a adus victoria pentru echipa lui Zeljko Kopic.

Vârful kosovar al lui Dinamo București a ajuns la cota 11 în SuperLiga României și a marcat un gol care a adus „câinii” cu un pas mai aproape de play-off. Dinamo a egalat la puncte liderul Universitatea Cluj, care va juca în Bănie pe terenul Universității Craiova.

Programul lui Dinamo este unul excelent în următoarea perioadă. Formația antrenată de Zeljko Kopic se va deplasa etapa viitoare pe terenul celor de la FC Botoșani, echipă clasată pe locul 14 în SuperLiga.

Ce program are Dinamo în următoarele etape:

Etapa 26 / FC Botoșani – Dinamo București

/ FC Botoșani – Dinamo București Etapa 27 / Dinamo București – Farul Constanța

/ Dinamo București – Farul Constanța Etapa 28 / FCSB – Dinamo București

/ FCSB – Dinamo București Etapa 29 / Dinamo București – Hermannstadt

/ Dinamo București – Hermannstadt Etapa 30 / UTA – Dinamo București

Penalty controversat și în Rapid – Slobozia?

Puțin mai devreme de meciul de pe Arcul de Triumf, Rapid a obținut un succes dramatic pe teren propriu, 2-1 cu Unirea Slobozia. Formația antrenată de Marius Șumudică , dar putea avea un meci mai ușor.

Giuleștenii au ratat foarte multe ocazii și chiar sunt șanse mari . În minutul 82 al partidei, Tobias Christensen a fost faultat în careu de Ionuț Coadă, dar arbitrul a acordat lovitură liberă din marginea careului de 16 metri.

Din imagini, se observă că jucătorul echipei giuleștene este în careu în momentul faultului. Momentul nu a fost analizat și în camera VAR.