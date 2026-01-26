Penalty controversat în UTA – Rapid! Sebastian Colțescu și-a menținut decizia din teren, deși a fost chemat la monitorul VAR. Video

ADVERTISEMENT

Rapid s-a văzut condusă în meciul de pe Francisc Neuman împotriva celor de la UTA, după ce Marius Coman a deschis scorul printr-o execuție direct în vinclu. Formația lui Costel Gâlcă a egalat până la pauză dintr-un penalty pe care arădenii l-au contestat vehement.

Penalty controversat pentru Rapid: Sebastian Colțescu și-a menținut decizia din teren, deși a fost chemat la VAR

Rapid nu a avut o prestație foarte solidă în prima repriză a meciului de la Arad, însă a reușit să termine primele 45 de minute la egalitate, după ce UTA a deschis scorul prin Marius Coman. Golul marcat de giuleșteni a venit în urma unei lovituri de la 11 metri pe care arădenii au contestat-o.

ADVERTISEMENT

care, chiar dacă a avut mâna destul de apropiată de corp, a schimbat traiectoria execuției ce se îndrepta periculos spre poarta lui Gorcea. însă camera VAR i-a solicitat să revadă faza în fața monitorului.

Chiar și după ce a analizat atent și din mai multe unghiuri faza respectivă, „centralul” și-a menținut decizia din teren și Rapid a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, transformată de căpitanul giuleștenilor, Alex Dobre. .

ADVERTISEMENT

Rapid, pierdere importantă la finalul primei reprize

Deși elevii lui Costel Gâlcă au reușit să egaleze cu puțin timp înainte să intre la vestiare, pauza nu a venit tocmai cu vești bune. Chiar înainte de fluierul arbitrului, Lars Kramer, fundașul central al Rapidului, a suferit o accidentare destul de îngrijorătoare la prima vedere.

ADVERTISEMENT

deoarece resimțea dureri extrem de mari atunci când punea piciorul în pământ. La pauza meciului, Costel Gâlcă l-a introdus pe Leo Bolgado în locul său.