Sport

Penalty controversat în UTA – Rapid! Sebastian Colțescu și-a menținut decizia din teren, deși a fost chemat la monitorul VAR. Video

Sebastian Colțescu a dictat o lovitură de la 11 metri pentru Rapid puternic contestată de cei de la UTA. Arbitrul a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea faza, însă și-a menținut decizia din teren
Bogdan Cioara, Ciprian Păvăleanu
26.01.2026 | 21:30
CORESPONDENȚĂ DIN ARAD
Sebastian Colțescu a dictat penalty pentru Rapid, deși cei din camera VAR l-au chemat să revadă faza. Foto: Colaj FANATIK / Sportpictures.eu
Rapid s-a văzut condusă în meciul de pe Francisc Neuman împotriva celor de la UTA, după ce Marius Coman a deschis scorul printr-o execuție direct în vinclu. Formația lui Costel Gâlcă a egalat până la pauză dintr-un penalty pe care arădenii l-au contestat vehement.

Penalty controversat pentru Rapid: Sebastian Colțescu și-a menținut decizia din teren, deși a fost chemat la VAR

Rapid nu a avut o prestație foarte solidă în prima repriză a meciului de la Arad, însă a reușit să termine primele 45 de minute la egalitate, după ce UTA a deschis scorul prin Marius Coman. Golul marcat de giuleșteni a venit în urma unei lovituri de la 11 metri  pe care arădenii au contestat-o.

Șutul lui Christensen a fost blocat de Pospelov, care, chiar dacă a avut mâna destul de apropiată de corp, a schimbat traiectoria execuției ce se îndrepta periculos spre poarta lui Gorcea. Sebastian Colțescu a dictat penalty fără să stea pe gânduri, însă camera VAR i-a solicitat să revadă faza în fața monitorului.

Chiar și după ce a analizat atent și din mai multe unghiuri faza respectivă, „centralul” și-a menținut decizia din teren și Rapid a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, transformată de căpitanul giuleștenilor, Alex Dobre. VEZI VIDEO AICI.

Rapid, pierdere importantă la finalul primei reprize

Deși elevii lui Costel Gâlcă au reușit să egaleze cu puțin timp înainte să intre la vestiare, pauza nu a venit tocmai cu vești bune. Chiar înainte de fluierul arbitrului, Lars Kramer, fundașul central al Rapidului, a suferit o accidentare destul de îngrijorătoare la prima vedere.

Stoperul olandez a fost scos de pe teren pe brațe, deoarece resimțea dureri extrem de mari atunci când punea piciorul în pământ. La pauza meciului, Costel Gâlcă l-a introdus pe Leo Bolgado în locul său.

Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
