„Penalty! Henț la Șut”. Cristi Balaj a lămurit cu o analiză de top toate fazele de arbitraj din FCSB – Rapid 2-1. Exclusiv

, dar Istvan Kovacs a avut de lămurit multe faze la limită. Ambele echipe au primit câte o lovitură de pedeapsă, dar giuleştenii se plâng că nu au primit penalty şi la duelul dintre Hromada şi Şut.

Cristi Balaj a analizat fazele de arbitraj din FCSB – Rapid 2-1: „Penalty! Henţ la Şut”

Cristi Balaj a analizat la FANATIK SUPERLIGA fazele fierbinţi. Fostul mare arbitru internaţional susţine că Rapid trebuia să primească penalty la duelul dintre Hromada şi Şut, dar nu pentru fault ci pentru henţ la jucătorul FCSB:

Faza penalty-ului la Hromada: Este o fază foarte complicată. Litera legilor jocului este una, dar trebuie să fie aplicat şi în spiritul jocului. Atunci când dai o lovitură de pedeapsă trebuie să fie 100% o fază care are impact asupra atacantului. Aici, atacantul a refuzat să mai mişte picioarele, care nu a fost cauzată de contactul la nivelul superior. Decizia corectă nu este penalty. Arbitrul a lăsat jocul să continue.

Dacă acea împingere consider că nu se sancţionează, din punctul meu de vedere pentru faptul că mâna loveşte mingea şi mingea ajunge să meargă în stânga după ce este lovită cu mâna dreaptă de apărător, care duce mâna spre minge, cred că decizia era acordarea loviturii de pedeapsă.

Este o fază foarte grea. Ar fi trebuit să se vadă la VAR, dar cred că arbitrul Cătălin Popa era mult prea concentrat pe duelul dintre cei doi. Nota pentru Kovacs este 8,4 cu asterisc, pentru că a avut o greşeală majoră. Deci 8,4 cu asterisc, ceea înseamnă 7,9. Prestaţie foarte bună, cu o greşeală majoră. Apropo de Angelescu, .

Fostul mare arbitru a analizat şi celelalte faze: „La Vulturar este o fază între galben şi roşu”

Cristi Balaj a analizat şi celelalte faze controversate din FCSB – Rapid, de această dată Istvan Kovacs a luat de fiecare dată decizia corectă, chiar dacă la Vulturar putea să arate cartonaşul roşu:

Faza penalty-ului obţinut de FCSB: „La faza penalty-ului lui Ciobotariu nu există discuţii. A avut mâna depărtată de corp perpendicular, în mod nejustificat. Chiar dacă vine mingea la distanţă mică, atâta timp cât ai ţinut braţul ca să îţi măreşti suprafaţa corpului, nu sunt discuţii. Arbitrul a avut unele suspiciuni, nu a fost mascat, dar a discutat cu cei din camera VAR. În final, lovitura de pedeapsă a fost acordată corect.

Faza contactului dintre Vulturar şi Tănase: La Vulturar este o fază între galben şi roşu. El a scăzut măsurile disciplinare. În derby-uri încerci să nu intervii şi să laşi echipele să decidă soarta unui meci. E o fază în care, dacă ar fi existat cartonaşul portocaliu, s-ar fi acordat. E full contact, dacă ar fi acordat roşu nu ar fi fost o greşeală şi VAR nu ar fi schimbat decizia. Dacă a dat galben, a dat doar din dorinţa de a nu întrerupe echilibrul într-un derby. Dacă nu a dat cartonaş roşu, a făcut-o doar ca să nu strice echilibrul.

Faza penalty-ului acordat de Rapid: În vară s-a introdus o nouă formulare pentru aceste situaţii. Până acum a existat doar încercarea de a juca mingea. Dacă ea nu exista, se dădea cartonaş roşu. Din vară s-a introdus formuarea, „în lupta pentru minge”. Şi atunci, în cazul nostru se dă cartonaş galben. Ţinerea nu ar trebui să fie denumită lupta pentru minge, dar a existat lupta pentru minge, Graovac a încercat să obţină prim planul. Penalty-ul a fost corect acordat şi ca la faza cu Vulturar, arbitrul a coborât ştacheta în ceea ce priveşte măsurile disciplinare. Este acoperit de regulament, prin acordarea de cartonaş galben.