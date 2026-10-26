Penalty la Sepsi – Universitatea Craiova? Cristi Balaj a dat verdictul după faza care a anunțat dezastrul pentru gazde

Universitatea Craiova a făcut 2-0 la Sf. Gheorghe, cu Sepsi, dintr-un penalty controversat. Horia Mladinovici a arătat punctul cu var după un presupus fault al lui Lindsay Rose asupra lui Tudor Băluță.
Universitatea Craiova și-a făcut ușor meciul de la Sf. Gheorghe după ce Mladinovici a dat penalty pentru olteni în minutul 30 al duelului cu Sepsi. „Centralul” din București a arătat punctul de la 11 metri, după un presupus fault al lui Rose la Tudor Băluță. Mijlocașul campioanei a tras la poartă, mingea s-a dus în brațele lui Lazar, dar, după ce a fost șutată, fundașul gazdelor s-a dus prin alunecare, iar Băluță s-a prăbușit.
Mladinovici a fluierat penalty cu o oarecare întârziere, spre nemulțumirea jucătorilor de la Sepsi. Faza nu a fost deloc una simplă, pentru că a necesitat analiza VAR. Meciul a fost oprit 4 minute pentru a valida decizia din teren a lui Mladinovici. Assad Al Hamlawi a „capturat” apoi balonul și a transformat cu sânge rece pentru 2-0. – vezi VIDEO
„Este o fază la limită. Pentru a avea o imagine mai clară la genul ăsta de faze: dacă un atacant lovește mingea, fără să fie deranjat și ulterior apare o intervenție asupra lui din partea apărătorului, se intervine cu măsura tehnică (lovitura de pedeapsă), doar dacă intervenția apărătorului necesită măsura disciplinară, adică cartonaș galben sau roșu.
La această fază, arbitrul a considerat că intervenția apărătorului a fost imprudentă (cartonaș galben) și de aceea a acordat lovitură de pedeapsă. Părerea mea este că e o fază la limită, nu este o imprudență clară deoarece apărătorul a avut piciorul îndoit și contactul a fost la nivelul genunchiului”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK.
CCA l-a delegat pe Horia Mladinovici să arbitreze ultimul meci al etapei a 13-a din SuperLiga, Sepsi – U Craiova. La partida de la Sf. Gheorghe, „centralul” bucureștean a fost ajutat la cele două linii de asistenții George Neacşu şi Ionuţ Neacşu, în timp ce rezervă a fost nominallizat Cătălin Buşi. În camera VAR, acolo unde s-a analizat duelul dintre Lindsay Rose și Tudor Băluță, pentru care s-a dat penalty, s-au aflat Andrei Chivulete şi Cătălin Popa. Observatori la partida Sepsi – Universitatea Craiova au fost desemnaţi Stan Prodan şi Ion Craiu.