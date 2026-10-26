Sport

Penalty la Sepsi – Universitatea Craiova? Cristi Balaj a dat verdictul după faza care a anunțat dezastrul pentru gazde

Cristian Măciucă
26.10.2026 | 21:55
Penalty la Sepsi Universitatea Craiova Cristi Balaj a dat verdictul dupa faza care a anuntat dezastrul pentru gazde
EXCLUSIV FANATIK
Penalty la Sepsi - Universitatea Craiova? Cristi Balaj a dat verdictul: „La limită!” FOTO: Fanatik
Sepsi a contestat faza din minutul 34 al meciului cu Universitatea Craiova. Campioana en-titre a primit penalty, iar faultul lui Rose asupra lui Băluță a fost analizat la VAR
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Universitatea Craiova a făcut 2-0 la Sf. Gheorghe, cu Sepsi, dintr-un penalty controversat. Horia Mladinovici a arătat punctul cu var după un presupus fault al lui Lindsay Rose asupra lui Tudor Băluță.

Cristi Balaj, verdict la penalty-ul primit de Craiova la Sepsi

Universitatea Craiova și-a făcut ușor meciul de la Sf. Gheorghe după ce Mladinovici a dat penalty pentru olteni în minutul 30 al duelului cu Sepsi. „Centralul” din București a arătat punctul de la 11 metri, după un presupus fault al lui Rose la Tudor Băluță. Mijlocașul campioanei a tras la poartă, mingea s-a dus în brațele lui Lazar, dar, după ce a fost șutată, fundașul gazdelor s-a dus prin alunecare, iar Băluță s-a prăbușit.

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Mladinovici a fluierat penalty cu o oarecare întârziere, spre nemulțumirea jucătorilor de la Sepsi. Faza nu a fost deloc una simplă, pentru că a necesitat analiza VAR. Meciul a fost oprit 4 minute pentru a valida decizia din teren a lui Mladinovici. Assad Al Hamlawi a „capturat” apoi balonul și a transformat cu sânge rece pentru 2-0. – vezi VIDEO

„Este o fază la limită. Pentru a avea o imagine mai clară la genul ăsta de faze: dacă un atacant lovește mingea, fără să fie deranjat și ulterior apare o intervenție asupra lui din partea apărătorului, se intervine cu măsura tehnică (lovitura de pedeapsă), doar dacă intervenția apărătorului necesită măsura disciplinară, adică cartonaș galben sau roșu.

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La această fază, arbitrul a considerat că intervenția apărătorului a fost imprudentă (cartonaș galben) și de aceea a acordat lovitură de pedeapsă. Părerea mea este că e o fază la limită, nu este o imprudență clară deoarece apărătorul a avut piciorul îndoit și contactul a fost la nivelul genunchiului”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate pentru FANATIK. 

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Horia Mladinovici, delegat de CCA la Sepsi – Universitatea Craiova

CCA l-a delegat pe Horia Mladinovici să arbitreze ultimul meci al etapei a 13-a din SuperLiga, Sepsi – U Craiova. La partida de la Sf. Gheorghe, „centralul” bucureștean a fost ajutat la cele două linii de asistenții George Neacşu şi Ionuţ Neacşu, în timp ce rezervă a fost nominallizat Cătălin Buşi. În camera VAR, acolo unde s-a analizat duelul dintre Lindsay Rose și Tudor Băluță, pentru care s-a dat penalty, s-au aflat Andrei Chivulete şi Cătălin Popa. Observatori la partida Sepsi – Universitatea Craiova au fost desemnaţi Stan Prodan şi Ion Craiu.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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