„Penalty. N-am niciun dubiu!”. Viciere de rezultat în FC Argeș – UTA 0-1?! Exclusiv

Cristi Balaj susţine că la meciul FC Argeş - UTA Arad a fost o viciere de rezultat. Andrei Chivulete nu a văzut un penalty clar pentru gazde.
Marian Popovici
01.02.2026 | 16:01
Penalty Nam niciun dubiu Viciere de rezultat in FC Arges UTA 01 Exclusiv
„Penalty. N-am niciun dubiu!”. Viciere de rezultat în FC Argeș - UTA 0-1. Sursa: colaj Fanatik
UTA Arad a câştigat cu 1-0 duelul cu FC Argeş, dar faza fierbinte din minutul 39 al meciului a fost judecată împotriva piteştenilor, care au reclamat un penalty clar la scorul de 0-0, la un fault asupra lui Moldoveanu.

Cristi Balaj a dat verdictul după faza fierbinte din FC Argeş – UTA Arad

Cristi Balaj a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că FC Argeş a avut un penalty clar, iar arbitrul ar fi trebuit să vadă faultul asupra lui Robert Moldoveanu, în duelul cu Poulolo:

„La meciul FC Argeş – UTA Arad a fost o centrare. Jucătorii, şi atacantul şi apărătorul, Moldoveanu cu Poulolo, au venit unul către altul în momentul centrării, dar în momentul în care atacantul se opreşte din alergare şi sare pentru a juca mingea cu capul, apărătorul era la 1,5 metri în faţa lui.

Apărătorul vine de la acea distanţă, sare întârziat şi după ce atacantul a jucat mingea în mod clar, apărătorul îl loveşte cu partea din spate a capului violent în faţă. Motiv pentru care decizia de a da lovitură de pedeapsă era obligatorie”, a declarat Cristi Balaj.

A refuzat Chivulete ajutorul VAR?!

Fostul arbitru internaţional e de părere că Andrei Chivulete a refuzat ajutorul VAR, dar arbitrul a fost poziţionat perfect şi ar fi trebuit să ia decizia direct din teren:

„Lui FC Argeş i s-a refuzat un penalty. Arbitru era Chivulete. Nu am niciun dubiu. Am văzut în timpul meciului. A dat cu capul în spate direct în faţa atacantului, este penalty clar în opinia mea.

Probabil a discutat la VAR, dar a refuzat. Nu am fost acolo să ştiu. El a fost poziţionat perfect, nu avea voie să nu vadă penalty-ul”, a dezvăluit Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
