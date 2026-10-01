„Penalty? Real Madrid!” a fost gluma zilei înainte de Polonia – România. Cum s-a comportat Ianis Hagi la antrenament?

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Naționala României se pregătește pentru al treilea meci din campania de Liga Națiunilor. După 1-2 la Solna și 2-4 acasă cu Bosnia, România lui Hagi joacă la Varșovia, împotriva Poloniei. Cu 34 de ore înainte de partidă, în cantonamentul de la Mogoșoaia, toți cei 31 de tricolori valizi au efectuat antrenamentul oficial dinaintea plecării spre Polonia.

Polonia – România, meciul în care Gică Hagi așteaptă primele puncte. Care a fost gluma zilei la antrenamentul oficial

S-au antrenat 31 de jucători, dar în charterul de Varșovia vor urca doar 23. Gică Hagi a decis să lase la București 6 dintre titularii meciului de coșmar cu Bosnia, pentru unii dintre ei fiind, probabil, la echipa națională. Oricum, tot antrenamentul oficial a arătat parcă două fețe diferite ale celor de la lot.

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Dacă Gică Hagi a fost mai mereu preocupat și îngândurat, jucătorii au încercat să schimbe puțin atmosfera apăsătoare. Fără însă a ieși în decor, pentru că privirile selecționerului îi săgeta pe fiecare dintre ei. Gluma zilei la ședința de pregătire a venit la încălzirea dinainte, când s-au schimbat pase în grupurile de 7. Intervențiile mai tare la minge stârneau replica și râsul unora: „Penalty? Real Madrid!”.

Gică Hagi a început antrenamentul stând singur pe bancă, apoi a discutat timp de 2-3 minute cu colaboratorii săi. Le-a explicat într-un speech scurt de câteva zeci de secunde ce așteaptă de la ei, apoi s-a retras și a urmărit atent tot ce se întâmpla pe teren. Gânditor și încruntat mai mereu. A mai returnat unele mingi care veneau spre el, dar gândul era doar la Polonia – România de mâine seară. Așteaptă și el primele puncte, așteptăm și noi.

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Cum s-a comportat Ianis Hagi la antrenamentul oficial și care este „Viitorul” naționalei

FANATIK a pus lupa și pe Ianis Hagi în cele 15 minute acordate presei la antrenamentul oficial. a fost unul dintre subiectele cele mai dezbătute de la începutul acestei acțiuni. După cele 69 de minute jucate pe „Strawberry Arena”, Gică Hagi l-a lăsat în afara lotului contra Bosniei. Ianis Hagi nu pare deloc afectat!

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Înainte de antrenament, Ianis s-a hidratat la marginea terenului dintr-o sticlă de apă, apoi a dat drumul la treabă. A fost dezinvolt, concentrat, a glumit cu colegii săi, a pus piciorul tare la minge la orice duel.

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Coincidență sau poate nu, unul dintre grupurile de 5 contra 2 a fost, de fapt, grupul „Viitorul” de la națională… El a fost format din , Răzvan Marin, Tudor Băluță, Virgil Ghiță și Florin Tănase, cărora li s-au adăugat Bancu și Rațiu. Cei 7 s-au pregătit mult timp împreună, înțelegându-se foarte bine și în afara terenului.

Apropo de „Viitorul” de la la echipa națională. Cam așa s-a exprimat și Sorin Cârțu când a văzut lotul chemat de Hagi pentru aceste 4 meciuri într-o intervenție în direct la FANATIK SUPERLIGA. Este de fapt și linia pe care Gică Hagi merge, cea a omogenității cu jucători pe care-i cunoaște foarte bine, mulți dintre ei crescuți de el la Viitorul. Inclusiv în Polonia – România, naționala lui Hagi va avea, cel puțin la această oră, 4 titulari de la Academia Hagi. Coloana vertebrală a primului 11.

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Ionuț Radu, încurajat de Lisav Eissat, în timp ce Marius Marin era neîncrezător că va prinde lotul

Un alt subiect dezbătut pe larg la primele două partide a fost Marius Marin. Titular indiscutabil în mandatele lui și Mircea Lucescu, mijlocașul cu peste 300 de meciuri în fotbalul italian nu ar fi pe placul lui Gică Hagi. El nici nu a prins măcar lotul cu Suedia și Bosnia, și părea că va avea aceeași soartă și contra Poloniei.

Marius Marin a fost surprins de FANATIK când stătea destul de retras înainte de începerea antrenamentului. Era neîncrezător că va prinde lotul pentru Varșovia. Decizia lui Hagi de a-l lua l-a surprins plăcut ulterior pe jucătorul celor de la Al Nasr. Nu va fi titular la Varșovia, dar are măcar șansa de a sta pe bancă.

Nici nu se simte foarte bine după gafele din România – Bosnia 2-4. Colegul său de luni din defensivă, Lisav Eissat, a încercat să-i ridice moralul în timp ce se îndreptau spre antrenament, dar nu a reușit foarte mult. Ionuț Radu a fost destul de îngândurat pe tot parcursul ședinței de pregătire, poate și ca urmare a discuției pe care Ștefan Preda, antrenorul de portari, a avut-o cu el, la cererea lui Hagi, după meciul de luni seara de pe Arenă.