Sport

Penalty și roșu pentru Rapid? Cristi Balaj, verdict ferm: „A fost mai mult decât atât!”. De ce VAR nu a greșit că nu l-a chemat pe arbitru să revadă faza. Exclusiv

După meciul dintre UTA și Rapid, din etapa a 4-a a SuperLigii, două faze controversate au adus păreri diferite în studiouri. Cristi Balaj a analizat pentru FANATIK ambele decizii ale lui Cătălin George Roman
Ciprian Păvăleanu
08.08.2026 | 07:00
Penalty si rosu pentru Rapid Cristi Balaj verdict ferm A fost mai mult decat atat De ce VAR nu a gresit ca nu la chemat pe arbitru sa revada faza Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cristi Balaj a comentat fazele controversate din UTA - Rapid 0-0. Foto: Colaj FANATIK
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Meciul dintre UTA și Rapid s-a încheiat fără ca vreuna dintre cele două echipe să înscrie, însă fazele de poartă nu au fost absente și nici deciziile controversate de arbitraj. Cristi Balaj a analizat pentru FANATIK cele două faze în care, în opinia sa, Cătălin George Roman a greșit în detrimentul giuleștenilor.

Cătălin George Roman i-a refuzat un penalty valabil Rapidului! Opinia lui Cristi Balaj

Deși a ajuns de foarte puțin timp în România și nu a apucat să se pregătească foarte mult cu echipa, Filip Stojilkovic, noul atacant al Rapidului, a fost introdus de Daniel Pancu în repriza secundă a meciului de pe Francisc Neuman. În ultimul minut de prelungiri, elvețianul a fost în centrul atenției după o fază petrecută în interiorul suprafeței de pedeapsă a „Bătrânei Doamne”.

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Într-un duel cu Pospelov, el este lovit și cade în careu, însă „centralul” decide să îi ofere cartonașul galben pentru simulare. Cristi Balaj a comentat această fază în exclusivitate pentru FANATIK, iar opinia sa este că Rapid ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri: „La faza de penalty nu sunt de acord cu cei care spun că trebuie lăsat jocul să continue. Sunt două variante: penalty sau simulare. Nu ai cum să lași jocul să continue la o asemenea fază.

Un atacant care este într-o situație mai mult decât promițătoare de a finaliza nu are decât două motive să cadă: ori că a fost lovit de adversar, ori că a simulat pentru a obține o decizie favorabilă. Am văzut ce a declarat atacantul de la Rapid, dar la viteza pe care au avut-o jucătorii a fost mai mult decât o atingere. Acesta este și motivul pentru care s-au dezechilibrat ambii jucători și au căzut. La viteza jucătorilor, acel contact a avut impact pentru amândoi. Apărătorul este cel care a inițiat contactul și care a dus piciorul spre atacant și l-a dezechilibrat. Deci e penalty!”, a explicat fostul arbitru FIFA pentru FANATIK.

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De ce nu a intervenit VAR-ul pentru a întoarce faza la care George Roman nu a dictat penalty

Deși este de părere că Rapid merita o lovitură de pedeapsă, Cristi Balaj a explicat că arbitrii de la VAR nu au greșit pentru că nu l-au chemat în fața monitorului pe arbitrul „central”. În cazul în care Cătălin George Roman le-a comunicat că a observat contactul, dar că este de părere că atacantul se folosește de acesta pentru a obține o decizie favorabilă, atunci VAR nu poate face mai mult.

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„Este penalty, dar cei de la VAR sunt acoperiți să nu-l cheme pe George Roman să revadă faza dacă el spune că atacantul se folosește de acel contact pentru a obține o lovitură de la 11 metri. Dacă arbitrul a considerat că atacantul s-a folosit de acel contact pentru a simula, cei din camera VAR nu pot să-i conteste decizia. Trebuie să recunoaștem că este o fază grea”, a mai explicat Cristi Balaj.

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UTA, iertată de un cartonaș roșu în minutul 83. Papeau trebuia eliminat

Jayson Papeau, fostul fotbalist al Rapidului, a ajuns sub comanda lui Adrian Mihalcea în acest sezon și a fost introdus împotriva Rapidului în minutul 61. El a văzut un cartonaș galben 15 minute mai târziu, iar în minutul 83 a fost la un pas să fie eliminat. George Roman l-a iertat pe atacantul arădenilor și nici VAR-ul nu a intervenit pentru al doilea cartonaș galben, așa cum noile reglementări le permit arbitrilor începând cu acest sezon.

În timpul unei faze de construcții a „Bătrânei Doamne”, francezul a avut un atac întârziat asupra lui Cătălin Vulturar, încercând să agațe o minge. Talpa sa se duce destul de agresiv pe piciorul mijlocașului de la Rapid, iar Cristi Balaj este de părere că Papeau nu ar fi trebuit să scape fără eliminare: „Da, Papeau merita eliminat. Face un atac imprudent, cu talpa. Îl ștampilează. Trebuia să primească al doilea cartonaș galben”, a conchis Cristi Balaj.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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