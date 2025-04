Penalty-ul neacordat de Petrescu în Rapid – FCSB 1-2 i-a pus capac lui Șumudică: „Vreau să iasă Vassaras să explice! Sunt jucători care plâng acum în cabină”

Marius Șumudică a dat de pământ cu . Antrenorul în vârstă de 54 de ani e de părere că Radu Petrescu și colegii săi au vicat rezultatul derby-ului din Giulești.

Marius Șumudică a criticat dur arbitrajul de la Rapid – FCSB 1-2: „În 8 luni n-am avut o decizie pro”

câștigat de campioană cu scorul de 2-1. După meci, la flash-interviu, Marius Șumudică i-a „mitraliat” pe arbitri. La „centru” s-a aflat Radu Petrescu, iar în camera VAR Ovidiu Hațegan și Valentin Porumbel.

„Am fost forțat să încep cu 3 fundași centrali. Pașcanu și Ciobi erau accidentați, am vrut să-i protejez. Pașcanu s-a cerut afară la pauză. Când am trecut în 4, în a doua repriză, a existat o singură echipă pe teren. 69% posesie, am avut ocazii. Despre arbitraj ce să mai vorbesc? Mi-e și frică să spun ceva. Dacă spun, se scoate din context. Nu vreau să ajung la comisii. Vreau să-mi felicit jucătorii, publicul giuleștean.

Azi ne-au ajutat fanii extraordinar de mult, dar suntem singuri împotriva tuturor, această sintagmă se potrivește clubului nostru și lui Șumudică.

În 8 luni la Rapid n-am avut o decizie pro. Au fost atât de multe decizii controversate și toată lumea fotbalului zice că e penalty clar la ieșirea lui Târnovanu. La golul anulat, se stă 5 minute la VAR și se dau doar 7 minute de prelungire”, a tunat Marius Șumudică, după Rapid – FCSB 1-2.

„Am pierdut total nemeritat și știți și voi din cauza cui”

Radu Petrescu a fost la „centru” și la ultimul derby cu Rapid gazdă. Și tunci,

„Am pierdut total nemeritat și știți și voi din cauza cui. Sunt atâția specialiști care au zis că e penalty clar. Am intrat în cabină și le-am zis jucătorilor că îi iubesc pentru cum au jucat azi.

A fost penalty-ul respectiv. La faultul lui Burmaz, e acolo… prima dată lovește mingea. La CFR am avut penalty clar, s-a stat 7 minute și au găsit un ofsaid. Astăzi… nu știu, să nu te duci măcar la VAR?! Eu nu-l pot suspecta pe Hațegan, dar Christensen lovește mingea și e contact clar, e vizibil. În 8 luni de zile să mă lupt așa singur, singur, singur? Mi-e greu și mie, ce să fac?!

. Îi iubesc pe jucători pentru atitudinea avută, iubesc publicul giuleștean care nu meritau eșecul de la Sibiu, dar uitați-vă că am dominat campioana țării fără drept de apel. A doua repriză este ceva ieșit din comun! Orice decizie la limită era într-o singură direcție, dar asta e. Vreau să iasă domnul Vassaras sau oamenii specializați să spună clar că s-a greșit împotriva Rapidului. Se întâmplă de multe ori, dar n-am văzut niciodată o declarație.

Jucătorii sunt acum cu capul jos și plâng. Își doreau, dar nu poți așa. Te antrenezi zi de zi, vii la muncă. Ok, când am meritat să pierdem, am avut tărie de caracter să recunosc, dar azi ce să le reproșez jucătorilor mei? Nu am ce!”, a adăugat tehnicianul gazdelor.