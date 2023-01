Peneș Curcanul a existat! Sergentul erou din Vaslui a luptat în patru războaie, a fost decorat de 12 ori, l-a inspirat pe Vasile Alecsandri, a murit la 78 de ani

Cine a fost Peneș Curcanul. A fost un sergent erou din Vaslui și chiar a luptat în patru războaie.

Peneș Curcanul a existat! Cine a fost acesta, de fapt

Peneș Curcanul este un nume cunoscut din poezia lui Vasile Alecsandri, dar puțini știu că acesta a existat în realitate.

Constantin Țurcanu a fost numele celui care a inspirat această poezie, un sergent erou născut în 1854 la Vaslui.

„Eu mă numesc din botez Constantin Ţurcanu, însă în războiul din 1877, marele poet mi-a schimbat numele şi prenumele zicându-mi Peneş Curcanu. Aceasta s-a auzit că am fost cel dintâi care am intrat în redanul luat la 27 august 1877”, spunea chiar el.

Peneș Curcanul a fost printre primii copii veniți din locuri sărace care știa să scrie și să citească, iar la 21 de ani a început serviciul militar obligatoriu, în anul 1875.

Principatele Române au participat la acea vreme la războiul ruso-turc, unde a luptat și regimentul lui Peneș Curcanul.

La Pleva, Peneș Curcanul a fost rănit în luptă și a fost dus la Turnu Măgurele pentru a primi îngrijiri. Regele Carol I l-a decorat atunci pe Constantin Țurcanu cu ordinul Steaua României în grad de cavaler.

Sergentul erou din Vaslui a luptat în patru războaie. Cum s-a întâlnit cu Vasile Alecsandri

Peneș Curcanul a fost un erou de luptă nu numai atunci, ci și în alte trei campanii militare, inclusiv în

De asemenea, Peneș Curcanul a luptat și în al Doilea Război Balcanic, dar și în campania Armatei Române din Ungaria.

În total, pentru vitejia sa din timpul luptei, Peneș Curcanul a primit 12 . A murit la vârsta de 78 de ani.

Conform spuselor sale din cărțile poștale rămase în arhive, Peneș Curcanul s-a întâlnit cu Vasile Alecsandri când era la București.

Ulterior a apărut poezia cu numele Peneș Curcanul, numele venind de la decorațiunile soldaților de la căciuli, cu pene.

„La 1 Decembrie 1877 am plecat la Bucureşti cu 10.000 de prizonieri turci şi într-o zi, plimbându-mă pe Calea Victoriei, m-am întâlnit cu un domn care m-a întrebat de unde sunt, cum mă numesc, ce grad am şi dacă am fost rănit.

I-am răspuns că sunt din oraşul Vaslui şi mă numesc Constantin Ţurcanu, am gradul de sergent şi am fost rănit. În anul 1881, eu fiind eliberat, am văzut poezia «Plecat-am 9 din Vaslui şi cu sergentul 10»“, a scris Peneș Curcanul un set de cărţi poştale scrise chiar de eroul de la Vaslui.