Penibil! Cu perdele sau fără perdele la urnele de la alegerile FRH? Scandal în sală: ”Mi-e scârbă!”

Moment absolut ireal la alegerile de FRH. Mai mulți membri prezenți în sală s-au arătat deranjați de faptul că nu au fost montate perdele la urnele de vot.
Marian Popovici
24.04.2026 | 15:56
Perdelele, marea problemă de la alegerile FRH. Sursă foto: Fanatik
Miza alegerilor de la FRH este una uriașă, deoarece se alege conducerea forului pentru următorii patru ani. Și cum orice detaliu contează, membrii Adunării Generale de alegeri au început să se certe din cauza absenței perdelelor la urnele de vot.

Scandal la alegerile FRH din cauza perdelelor

După ce trei delegați au întârziat la startul întrunirii, dar au fost primiți în cele din urmă în sală după mai multe proteste, Adunarea Generală de alegeri a început. Nu au lipsit disensiunile, iar fostul președinte Alexandru Dedu a avut un dialog încins cu Constantin Din, actualul conducător al forului, pe tema bugetului.

Au urmat discursurile celor patru candidați la funcția de președinte al Federației Române de Handbal, iar apoi ar fi trebuit să înceapă votarea propriu-zisă. Însă, un nou scandal a izbucnit în momentul în care mai mulți membri au acuzat lipsa perdelelor la urnele de votare.

”Vrem perdele! E vot secret! Le-am văzut la recepție. De ce nu le puneți?”, s-au auzit din sală. A fost momentul în care au fost aduse perdelele și montate la cele patru urne aflate în sala de la Hotel Pullman din București.

Perdele, date jos în urma unui vot

Când totul părea în regulă și votarea ar fi urmat să înceapă, din sală au apărut alți nemulțumiți. ”Cine a vrut perdele?”, au protestat unii membri. Pentru a nu mai exista niciun fel de discuții, problema a fost supusă unui vot.

Din cei 242 de membri afiliați la Federația Română de Handbal, doar 93 au votat pentru folosirea perdelelor la urne. În aceste condiții, acestea au fost date jos și la aproape patru ore de la startul Adunării Generale, a început votul. Nu înainte ca un membru să părăsească sala deranjat de această decizie. ”Mi-e scârbă!”, a spus el în timp ce ieșea din sală.

Cine candidează la funcția de președinte al FRH

La Adunarea Generală de alegeri s-au înscris patru candidați pentru funcția de președinte al Federației Române de Handbal. Favorit este actualul șef al forului, Constantin Din, susținut de fosta mare jucătoare Marian Tîrcă.

Principalul contracandidat este Sorin Dinu, actualul vicepreședinte, care o are în spatele său pe fosta handbalistă Ramona Farcău. De asemenea, fostele glorii Luminița Huțupan și Carmen Amariei, precum și fostul portar al naționalei masculine, Mihai Popescu, și-au arătat susținerea pentru Dinu.

Ceilalți doi candidați, cotați cu șanse mai mici de a reuși să câștige alegerile pentru președinția forului, sunt șeful Asociației Județene de Handbal Cluj, Cristian Potoră, și fostul handbalist Bogdan Voina.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
