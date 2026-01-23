”Penibili! Parcă n-ar vrea să joace”. Dănuț Lupu a pus tunurile pe doi jucători după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce spune despre Charalambous

ADVERTISEMENT

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a avut un discurs extrem de dur la adresa fundașilor centrali Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa după evoluția catastrofală din partida Dinamo Zagreb – FCSB 4-1.

Pe lângă jucători, Dănuț Lupu l-a luat în colimator și pe Elias Charalambous după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Fostul mare internațional consideră că cea mai mare problemă la campioana României este reprezentată de faptul că antrenorul Elias Charalambous nu mai reușește să-și capaciteze jucătorii, așa cum o făcea în sezoanele precedente.

”Asta este adevărata valoare a fundașilor centrali. Au jucat penibil amândoi. Și primul gol, și al doilea… Penibili. Nu e adevărat, dar mi s-a părut ca și cum nu ar vrea să joace, ca și cum sunt săturați de meciuri, obosiți.

Nu neapărat că sunt plafonați, dar Charalambous nu reușește să-i mai facă să joace. Atâta timp cât a avut o modalitate de a se face înțeles și a face jucătorii să dea ce au mai bun, au avut și rezultate.

Cred că este undeva în care nu mai reușește să-i facă pe aceste jucători să joace. Bine, n-au nici mare valoare jucătorii. Pentru campionatul românesc sunt jucători buni, dar pentru Europa e diferență mare”, a declarat Lupu, la .

Se schimbă antrenorul sau se remaniază lotul la FCSB?

Apoi discuția s-a mutat către lotul celor de la FCSB. Horia Ivanovici a explicat de ce a venit momentul unei schimbări masive la nivelul lotului, însă Dănuț Lupu crede că mai degrabă FCSB va înlocui antrenorul.

”Practic s-a cam scos totul în acești ultimi doi ani din actualul lot. Eu văd un refresh puternic, o împrospătare. De unde? Cauți, l-ai adus pe Duarte în apărare, l-a adus pe Arad la mijloc, găsești jucători. E plină piața”, a spus Horia Ivanovici.

”Sunt de acord că sunt jucători foarte buni pe care poți să-i aduci, dar ăia costă bani. Eu mă refer că nu ai de unde să aduci uitându-mă la loturile de tineret și juniori. Mă refer la români, străini sunt. Dacă e să-i luăm în parte, au cel mai bun lot din SuperLiga. E mai greu într-o echipă să schimbi 10 jucători, mai ușor e să schimbi un antrenor”, a afirmat Lupu.

”Marea problemă a FCSB-ului în acest sezon este apărarea. FCSB are a doua cea mai slabă apărare din Europa League după Maccabi Tel Aviv. Au ajuns să încaseze 15 goluri în 7 partide, au o medie de peste 2 goluri pe meci. Totul vine de aici. Amintiți-vă din anii trecuți, FCSB nu lua gol nici în 10”, a mai precizat Horia Ivanovici.

S-a făcut lista neagră cu jucătorii care pleacă de la FCSB

În ciuda faptului că FCSB mai are șanse teoretice de a ajunge în play-off-ul optimilor pentru Europa League, Mihai Stoica a anunțat că obiectivul de a ieși din grupă este ratat și a anunțat, fără să dea nume, că pentru restul sezonului.

”E bine că am primit niște confirmări, din nefericire negative. Sunt jucători care demonstrează că nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului. Cine a văzut meciul realizează despre cine e vorba, cei care nu s-au ridicat la nivelul cerut.

După ce Bîrligea a fost înlocuit, nu am mai avut forță. Am luat goluri destul de ușor. Cu asta plecăm de aici. Ultima noastră problemă este că Bîrligea va fi suspendat cu Fenerbahce. Este gata în Europa League. E terminat, gata.

Așteptările au fost mult mai mari anul acesta. Am fost departe de ce au sperat suporterii. Probabil că anul trecut am făcut mai mult decât credeam că suntem în stare să facem”, a fost mesajul transmis de MM Stoica după eșecul de la Zagreb.