Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

”Penibili! Parcă n-ar vrea să joace”. Dănuț Lupu a pus tunurile pe doi jucători după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce spune despre Charalambous

Dănuț Lupu a fost extrem de dezamăgit după meciul Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Fostul mare internațional a dat de pământ cu doi jucători ai ”roș-albaștrilor”.
Traian Terzian
23.01.2026 | 10:46
Penibili Parca nar vrea sa joace Danut Lupu a pus tunurile pe doi jucatori dupa Dinamo Zagreb FCSB 41 Ce spune despre Charalambous
EXCLUSIV FANATIK
Dănuț Lupu, neiertător cu jucătorii și Elias Charalambous după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a avut un discurs extrem de dur la adresa fundașilor centrali Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa după evoluția catastrofală din partida Dinamo Zagreb – FCSB 4-1.

Pe lângă jucători, Dănuț Lupu l-a luat în colimator și pe Elias Charalambous după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Fostul mare internațional consideră că cea mai mare problemă la campioana României este reprezentată de faptul că antrenorul Elias Charalambous nu mai reușește să-și capaciteze jucătorii, așa cum o făcea în sezoanele precedente.

ADVERTISEMENT

”Asta este adevărata valoare a fundașilor centrali. Au jucat penibil amândoi. Și primul gol, și al doilea… Penibili. Nu e adevărat, dar mi s-a părut ca și cum nu ar vrea să joace, ca și cum sunt săturați de meciuri, obosiți.

Nu neapărat că sunt plafonați, dar Charalambous nu reușește să-i mai facă să joace. Atâta timp cât a avut o modalitate de a se face înțeles și a face jucătorii să dea ce au mai bun, au avut și rezultate.

ADVERTISEMENT
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu...
Digi24.ro
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”

Cred că este undeva în care nu mai reușește să-i facă pe aceste jucători să joace. Bine, n-au nici mare valoare jucătorii. Pentru campionatul românesc sunt jucători buni, dar pentru Europa e diferență mare”, a declarat Lupu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo...
Digisport.ro
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"

Se schimbă antrenorul sau se remaniază lotul la FCSB?

Apoi discuția s-a mutat către lotul celor de la FCSB. Horia Ivanovici a explicat de ce a venit momentul unei schimbări masive la nivelul lotului, însă Dănuț Lupu crede că mai degrabă FCSB va înlocui antrenorul.

”Practic s-a cam scos totul în acești ultimi doi ani din actualul lot. Eu văd un refresh puternic, o împrospătare. De unde? Cauți, l-ai adus pe Duarte în apărare, l-a adus pe Arad la mijloc, găsești jucători. E plină piața”, a spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

”Sunt de acord că sunt jucători foarte buni pe care poți să-i aduci, dar ăia costă bani. Eu mă refer că nu ai de unde să aduci uitându-mă la loturile de tineret și juniori. Mă refer la români, străini sunt. Dacă e să-i luăm în parte, au cel mai bun lot din SuperLiga. E mai greu într-o echipă să schimbi 10 jucători, mai ușor e să schimbi un antrenor”, a afirmat Lupu.

”Marea problemă a FCSB-ului în acest sezon este apărarea. FCSB are a doua cea mai slabă apărare din Europa League după Maccabi Tel Aviv. Au ajuns să încaseze 15 goluri în 7 partide, au o medie de peste 2 goluri pe meci. Totul vine de aici. Amintiți-vă din anii trecuți, FCSB nu lua gol nici în 10”, a mai precizat Horia Ivanovici.

S-a făcut lista neagră cu jucătorii care pleacă de la FCSB

În ciuda faptului că FCSB mai are șanse teoretice de a ajunge în play-off-ul optimilor pentru Europa League, Mihai Stoica a anunțat că obiectivul de a ieși din grupă este ratat și a anunțat, fără să dea nume, că o parte dintre jucători nu vor mai intra în planurile echipei pentru restul sezonului.

”E bine că am primit niște confirmări, din nefericire negative. Sunt jucători care demonstrează că nu ne pot ajuta în a doua parte a sezonului. Cine a văzut meciul realizează despre cine e vorba, cei care nu s-au ridicat la nivelul cerut.

După ce Bîrligea a fost înlocuit, nu am mai avut forță. Am luat goluri destul de ușor. Cu asta plecăm de aici. Ultima noastră problemă este că Bîrligea va fi suspendat cu Fenerbahce. Este gata în Europa League. E terminat, gata.

Așteptările au fost mult mai mari anul acesta. Am fost departe de ce au sperat suporterii. Probabil că anul trecut am făcut mai mult decât credeam că suntem în stare să facem”, a fost mesajul transmis de MM Stoica după eșecul de la Zagreb.

Adrian Porumboiu a numit echipele care se califică în play-off-ul SuperLigii: „E o...
Fanatik
Adrian Porumboiu a numit echipele care se califică în play-off-ul SuperLigii: „E o plăcere să-i vezi. Fotbal de calitate”
Universitatea Craiova are în curte o nouă „perlă”! Dezvăluiri din interior: „A început...
Fanatik
Universitatea Craiova are în curte o nouă „perlă”! Dezvăluiri din interior: „A început să înțeleagă rolul pe care-l are”
Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, vineri, 23 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după Dinamo Zagreb – FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
iamsport.ro
Malcom Edjouma, aproape de un transfer spectaculos! Echipa are trei Ligi ale Campionilor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!