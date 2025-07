Ce s-a întâmplat, de fapt, după ce Elena Udrea a fost dusă de urgență la spital. Tensiuni între Adrian Alexandrov și Penitenciarul Târgșor

Penitenciarul Târgșor a făcut o serie de clarificări cu privire la situația prin care a trecut Elena Udrea, scoasă din pușcărie și dusă la spital, unde a fost operată, contrazicându-l pe Adrian Alexandrov, soțul fostului ministru al Turismului.

Penitenciarul Târgșor îl contrazice pe Adrian Alexandrov. Judecătorii au decis eliberarea Elenei Udrea din pușcărie

FANATIK a solicitat un punct de vedere de la Penitenciarul Târgșor referitor la acuzația pe care Adrian Alexandrov, soțul fostei deputate Elena Udrea, a adus-o în ultimele ore, cu privire la internarea acesteia în Spitalul de Urgență din Ploiești.

Directorul Penitenciarului ne-a precizat că familia și avocatul Elenei Udrea au fost înștiințați cu referire la situația medicală a deținutei înainte de redactarea comunicatului de presă, contrar celor spuse de Alexandrov. Soțul fostului ministru al Dezvoltării Regionale în epoca Băsescu a declarat că el a aflat din presă despre problema cu care s-a confruntat Elena, transportată de urgență la spital, operată după ce s-a descoperit că suferă de colecistită biliară litiazică (pietre la fiere).

De ce s-a plâns Alexandrov

„Vă pot confirma povestea. Elena Udrea a fost dusă de urgență la spital, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Nici eu, nici ceilalți membri ai familiei nu am fost informați la timp de către reprezentanții penitenciarului. Ceea ce mi se pare totuși inacceptabil.

De curând, în urmă cu câteva minute am aflat că operația s-a încheiat cu bine și că urmează să se trezească. Am reușit să vorbesc cu ea la telefon înainte să intre în operație, cred că undeva în jur de ora 14.00. A cerut să vorbească cu cea mică. Am apucat să schimbăm câteva vorbe și cam atât, pentru că avea totuși niște dureri și îi era greu”, spunea, luni, Alexandrov la Antena 3 CNN.

Penitenciarul Târgșor: „Precizăm că informarea a fost realizată anterior publicării comunicatului de presă de către administrația penitenciarului”

Penitenciarul Târgșor reacționează, pentru FANATIK, legat de afirmația făcută de soțul Elenei Udrea și susține că lucrurile nu au stat deloc așa. În baza articolului 52, aliniatul 7, respectiv 8 din Legea 254/2013, în cazul în care unui deținut i se face rău și are nevoie de îngrijiri medicale, orice administrație de penitenciar anunță în primul rând familia sau avocatul acestuia și apoi transmite un comunicat de presă, dacă e cazul. Penitenciarul Târgșor susține că a respectat legea la virgulă: „În acest sens, raportat la prevederile legale menționate, atât membrilor familiei E. U. G., cât și avocatului acesteia le-au fost oferite informații relevante, ulterior luării la cunoștință de către administrația penitenciarului aspecte referitoare la starea de sănătate, respectiv tratamentul și îngrijirile medicale acordate acesteia, din partea personalului medical ale Spitalului de Urgență Ploiești. Precizăm că informarea a fost realizată anterior publicării comunicatului de presă de către administrația penitenciarului”.

Între timp, trebuie să precizăm că judecătorii au admis liberarea ei din penitenciar, însă decizia nu este una definitivă, de către Judecătoria Ploiești, dar ea poate fi atacată de către procurori.

Elena Udrea, monitorizată chiar și pe masa de operație

Pe tot parcursul operației prin care a trecut Udrea, a fost escortată de polițiști, conform legii. În astfel de cazuri, legea prevede câteva lucruri stricte, pacientul-deținut fiind supravegheat în permanență, chiar și pe patul de spital, iar unul dintre cei delegați să îl însoțească trebuie să fie neapărat de același sex.

„Cu ocazia internării, ținuta și obiectele persoanelor private de libertate se ridică și se depun la garderoba unității sanitare. În raport de condițiile create de unitatea sanitară, persoanele private de libertate folosesc echipament specific unităților sanitare, asigurat de către acestea, sau propriu.

În situația internării persoanelor private de libertatea în unitățile sanitare din afara sistemului penitenciar, în mod excepțional, se pot aplica curele de imobilizare din piele, plastic sau material textil”, sunt câteva dintre prevederile articolelor 240-249 Ordinului 4.800/C/2018 pentru aprobarea „Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor”.