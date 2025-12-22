Pensia încasată de Ilie Năstase de la statul român. E o sumă mică în comparație cu meritele sale

ADVERTISEMENT

Ilie Năstase a ieșit la rampă cu o afirmație care are legătură cu pensia încasată de la statul român. Sportivul care a câștigat două titluri de Grand Slam a transmis că este o sumă mică în comparație cu meritele sale.

Ce pensie are, de fapt, Ilie Năstase

Pensia minimă la nivelul țării noastre este la ora actuală de 1.281 de lei. Ilie Năstase susține că primește venituri care sunt apropiate de această sumă, recunoscând că nu a primit nimic în plus după ultima recalculare.

Fostul jucător de tenis a avut o carieră cu rezultate pe măsură. Multe vreme s-a vehiculat că are mulți bani de la statul român pentru că deține gradul de colonel. Cu toate acestea, sportivul susține că încasează o sumă derizorie.

„1.435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, niciun măcar un leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială legată de vreo posibilă schimbare a pensiei.

Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1.435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin!

Sunt un general cu o pensie de 1.435. Înseamnă că atât merit!”, a dezvăluit Ilie Năstase, conform . Primul lider ATP din istoria tenisului primește pe lângă această și o indemnizație de merit.

Aceasta se ridică la valoarea de 6.240 de lei, ceea ce înseamnă că veniturile sale se rotunjesc lunar. În plus, fostul mare jucător de tenis are o avere considerabilă de pe urma afacerilor în care a investit de-a lungul timpului.

Ilie Năstase și premiile câștigate în tenis

Ilie Năstase are un palmares uriaș în sport. A câștigat de-a lungul timpului 56 de turnee ATP la simplu. Dintre acestea două sunt de Mare Şlem şi patru Turnee ale Campionilor. De asemenea, a ajuns în alte 37 finale ATP.

Are 45 de turnee ATP câștigate la dublu (dintre care 3 de Mare Şlem), plus alte 35 de finale disputate. E primul lider ATP din istoria tenisului. Prin urmare, a ocupat prima poziţie în clipa în care clasamentul a fost publicat prima oară.

Fostul sportiv a cucerit două titluri de Grand Slam, la US Open (1972) şi la Roland Garros (1973). A mai disputat trei finale de Grand Slam, însă le-a pierdut. Mai exact, este vorba de Roland Garros (1971) şi Wimbledon (1972 şi 1976).

Din premiile câștigate în cariera sportivă a adunat peste 2 milioane de dolari. Ilie Năstase este un om de afaceri important, având mai multe firme pe teritoriul României. În planul personal, , Ioana Simion.