Pensia incredibilă pe care o încasează soția lui Dumitru Dragomir după 50 de ani în învățământ. Diferență uriașă de venit între ei

ADVERTISEMENT

Veniturile din sistemul educațional din România nu sunt deloc printre cele mai mari. Soția lui Dumitru Dragomir, care și-a petrecut o viață în învățământ, mai exact 50 de ani, are o pensie incredibil de mică. În ceea ce-l privește pe partenerul său de viață, acesta este la polul opus. Cei aproape 20 de ani în fruntea LPF îi aduc ”Oracolului din Bălcești” mii de euro pe lună.

Care este pensia primită de la statul român de către soția lui Dumitru Dragomir după 50 de ani în învățământ

Românii care și-au dedicat cariera și chiar viața întreagă meseriei de profesor sau învățător nu par deloc să fi fost cei mai inspirați. Cel puțin asta deducem atunci când ne uităm la veniturile cu care îi ”recompensează” statul român. Majoritatea profesorilor pensionari primesc pensii din sistemul public aflate la un nivel mediu spre scăzut.

ADVERTISEMENT

În această postură deloc fericită se află și soția lui Dumitru Dragomir. La emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului intern a dezvăluit suma pe care o încasează lunar partenera sa de viață. de mică, dacă ne uităm la numărul anilor pe care Vica Dragomir i-a dedicat sistemului de învățământ.

”În învățământ este sărăcie. Învățătorii, profesorii… e bătaie de joc. Pensionarii din învățământ… Nu se poate. Nevasta mea, în 50 de ani, nu a lipsit de 50 de ori. Și a ieșit la pensie cu 3.200 de lei.

ADVERTISEMENT

Elevi de-ai nevesti-mii sunt doctori, profesori, profesori-doctori, și așa mai departe, cu zecile. Trebuie să te uiți la o familie la copii și atunci îți dai seama cum a fost familia”, a spus Dragomir.

ADVERTISEMENT

Ce pensie uriașă primește Mitică Dragomir după funcția ocupată la LPF

În ceea ce-l privește pe soțul Vicăi, Mitică Dragomir, acesta are parte de trei venituri. E vorba de cea de fost parlamentar, estimată la 7.000 de lei, renta viageră și pensia bazată pe contribuțiile sale, după cei aproape 20 de ani petrecuți la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

La ”Profețiile lui Mitică”, , încasează de la stat circa 20.000 de lei, adică undeva la 4.000 de euro, pentru cei 17 ani în care a condus fotbalul intern. Explicația acestei sume e simplă: Mitică spune că a contribuit lunar cu mii de euro. Cu toate acestea, Dragomir mai are ușoare dispute în familie pe acest subiect.

ADVERTISEMENT

”Eu, în 20 de ani la Ligă (n.r. Liga Profesionistă de Fotbal) n-am stat două zile 8 ore la serviciu. Deci n-am stat două zile. Două zile în 20 de ani. N-am stat două zile, 8 ore la serviciu. Am peste 200 de milioane de lei (n.r. 20.000 de lei noi). Ea (n.r. soția) îmi spune de multe ori: ‘unde e dreptatea? Eu mă trezeam, duceam copiii la creșă, tu dormeai’ . Dar eu i-am spus: ‘da, dar eu, peste 15 ani, am plătit câte 6.000 de dolari la pensie, iar tu ai plătit 60 de dolari. Vezi? Asta este diferența’”, a declarat Dragomir

Care este cea mai mare pensie din România în 2026

În România există foarte mulți ”speciali”, cu pensii de ordinul zecilor de mii de lei. În același timp, sunt și cetățeni cu pensii uriașe care au la bază contribuții pe măsură. Astfel, potrivit statisticilor oficial al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pensionarul din România care încasează cea mai mare pensie bazată pe contributivitate bagă lunar în cont circa 108.000 de lei.