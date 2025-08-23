Pensia infimă pe care o are Valentin Ceaușescu: „E foarte sărac!”. Câți bani încasează lunar creatorul Stelei 86

Gigi Nețoiu a făcut dezvăluiri halucinante despre Valentin Ceaușescu (77 de ani). Pensia este una infimă.

Care este pensia lui Valentin Ceaușescu. Dezvăluiri incredibile

Legătura dintre Fiul cel mare al soților Nicolae și Elena Ceaușescu a fost omul din spatele echipei care a scris istorie în anii ’80. „Militarii” au atins apogeul în 1986, atunci când au devenit prima echipă din sud-estul Europei care cucerește Cupa Campionilor Europeni.

Apropiat al lui Valentin, Gigi Nețoiu a dezvăluit ce se mai întâmplă cu fostul fizician român. Singurul fiu al soților Ceaușescu rămas în viață are o pensie infimă.

„(n.r. – E sărac Valentin Ceaușescu?) Foarte sărac. Serios. Cred că are o pensie… Nu cred că are mai mult de 3-4 mii de lei. Un caracter deosebit, decent. Ați văzut. Nu apare. A rămas cu durerea (n.r. – asasinării soților Ceaușescu). I-au distrus familia, i-au distrus copii… Tot!

Asta e democrația? Să fie judecat, condamnat, nu să fie împușcat ca ultimul om. Totuși a făcut și lucruri bune. Cine e perfect? Analizează și cu bune și cu rele. Ăștia care au venit după au făcut doar lucruri bune?

(n.r. – E sărac lipit pământului?) Nu lipit pământului. În contextul în care toată lumea spunea că au avere, că au bani scoși afară. (n.r. – Valentin Ceaușescu merge în vreun concediu?) Nu. Eu nu am auzit. Nu am auzit să plece”, a declarat Gigi Nețoiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

