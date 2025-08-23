Pensia infimă pe care o are Valentin Ceaușescu: „E foarte sărac!”. Câți bani încasează lunar creatorul Stelei 86

Gigi Nețoiu a făcut dezvăluiri halucinante despre Valentin Ceaușescu (77 de ani). Pensia omului care a creat echipa de aur a Stelei este una infimă.
Legătura dintre Valentin Ceaușescu și Steaua București a fost una marcantă. Fiul cel mare al soților Nicolae și Elena Ceaușescu a fost omul din spatele echipei care a scris istorie în anii ’80. „Militarii” au atins apogeul în 1986, atunci când au devenit prima echipă din sud-estul Europei care cucerește Cupa Campionilor Europeni.
Apropiat al lui Valentin, Gigi Nețoiu a dezvăluit ce se mai întâmplă cu fostul fizician român. Singurul fiu al soților Ceaușescu rămas în viață are o pensie infimă.
„(n.r. – E sărac Valentin Ceaușescu?) Foarte sărac. Serios. Cred că are o pensie… Nu cred că are mai mult de 3-4 mii de lei. Un caracter deosebit, decent. Ați văzut. Nu apare. A rămas cu durerea (n.r. – asasinării soților Ceaușescu). I-au distrus familia, i-au distrus copii… Tot!
Asta e democrația? Să fie judecat, condamnat, nu să fie împușcat ca ultimul om. Totuși a făcut și lucruri bune. Cine e perfect? Analizează și cu bune și cu rele. Ăștia care au venit după au făcut doar lucruri bune?
(n.r. – E sărac lipit pământului?) Nu lipit pământului. În contextul în care toată lumea spunea că au avere, că au bani scoși afară. (n.r. – Valentin Ceaușescu merge în vreun concediu?) Nu. Eu nu am auzit. Nu am auzit să plece”, a declarat Gigi Nețoiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.