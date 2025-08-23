Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Pensia infimă pe care o are Valentin Ceaușescu: „E foarte sărac!”. Câți bani încasează lunar creatorul Stelei 86

Detalii uluitoare despre Valentin Ceaușescu, omul care a creat Steaua 86'. Ce pensie încasează lunar fostului dictator. Suma de bani este infimă.
Cristian Măciucă
23.08.2025 | 19:56
Pensia infima pe care o are Valentin Ceausescu E foarte sarac Cati bani incaseaza lunar creatorul Stelei 86
EXCLUSIV FANATIK
„Valentin Ceaușescu e foarte sărac!”. Pensia infimă pe care o are creatorul Stelei '86. FOTO: Fanatik

Gigi Nețoiu a făcut dezvăluiri halucinante despre Valentin Ceaușescu (77 de ani). Pensia omului care a creat echipa de aur a Stelei este una infimă.

Care este pensia lui Valentin Ceaușescu. Dezvăluiri incredibile

Legătura dintre Valentin Ceaușescu și Steaua București a fost una marcantă. Fiul cel mare al soților Nicolae și Elena Ceaușescu a fost omul din spatele echipei care a scris istorie în anii ’80. „Militarii” au atins apogeul în 1986, atunci când au devenit prima echipă din sud-estul Europei care cucerește Cupa Campionilor Europeni.

Apropiat al lui Valentin, Gigi Nețoiu a dezvăluit ce se mai întâmplă cu fostul fizician român. Singurul fiu al soților Ceaușescu rămas în viață are o pensie infimă.

(n.r. – E sărac Valentin Ceaușescu?) Foarte sărac. Serios. Cred că are o pensie… Nu cred că are mai mult de 3-4 mii de lei. Un caracter deosebit, decent. Ați văzut. Nu apare. A rămas cu durerea (n.r. – asasinării soților Ceaușescu). I-au distrus familia, i-au distrus copii… Tot!

Asta e democrația? Să fie judecat, condamnat, nu să fie împușcat ca ultimul om. Totuși a făcut și lucruri bune. Cine e perfect? Analizează și cu bune și cu rele. Ăștia care au venit după au făcut doar lucruri bune?

(n.r. – E sărac lipit pământului?) Nu lipit pământului. În contextul în care toată lumea spunea că au avere, că au bani scoși afară. (n.r. – Valentin Ceaușescu merge în vreun concediu?) Nu. Eu nu am auzit. Nu am auzit să plece”, a declarat Gigi Nețoiu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
