Pensia infimă pe care o primesc jucătorii din Craiova Maxima: “Când m-am întâlnit cu el, nu mai avea tocuri la pantofi”

Odată cu retragerea din fotbal, mulți sportivi se confruntă cu crize în ceea ce privește venitul. Dumitru Dragomir a vorbit despre pensiile modeste încasate de legendele Universității Craiova și a dezvăluit cât primesc foștii fotbaliști precum Aurel Beldeanu, Nicolae Negrilă sau Costică Donose.

Pensiile reprezintă un subiect foarte important în România, care devine de multe ori chiar scandalos. Mulți foști sportivi au probleme cu banii pe care îi primesc de la stat odată cu finalul carierelor.

Craiova Maxima, , este un exemplu concret. Dumitru Dragomir, , a spus cu ce sume sunt răsplătite acum fostele glorii ale oltenilor.

„Eu am văzut marile valori ale Craiovei când am fost la Nețoiu. Mi-a fost rușine de cum sunt îmbrăcați și ce pensie au. Când i-am întrebat mi-a fost o rușine. Doamne când am văzut…. Beldeanu ia 3 mii și ceva pensia, Negrilă la fel, Donose la fel. Unii au mult 3000. Am vorbit cu ei. Marile valori ale Craiovei.

N-aveau tocuri la pantofi. Măi, fratele meu, când auzeai de Negrilă și de Roșu, ce fundași au fost sau Beldeanu sau Donose. Donose mi-a fost și jucător. Cu el am câștigat Cupa României la Vâlcea. Băi ce jucători. Ăștia știi unde ar trebui să trăiască toți? Cum trăiește Cămătaru. Ai înțeles? Să nu îi dai tu o pensie…”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Cu cât i-ar fi vândut acum Dumitru Dragomir pe foștii mari fotbaliști români. „Dau în scris!”

Ulterior, Dumitru Dragomir și-a amintit de foștii mari fotbaliști români și a spus, ferm convins, cu ce sume i-ar fi vândut astăzi. „Corleone” nu i-ar fi cedat pe sume mai mici de 50 de milioane de euro.

„Sunt curios cât are Tudorel Stoica, care a jucat la Steaua. Sunt curios cât are pensie. Tudorel Stoica, dacă ar fi fost acum de 25 de ani, dau scris că e jucător de 100 de milioane de euro. Tudorel Stoica a fost mai mare decât Cârțu. Una era să pleci de la Steaua, de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, alta era de la Craiova, chiar dacă și ea ajunsese…

Bumbescu, dacă ar avea 25 de ani acum, l-aș vinde cu peste 50 de milioane de euro. Până la 40 de ani ar fi jucat. Ce valori am avut. Cum să nu le dai măcar 100 de milioane pensia…”, a mai spus Dragomir.

Confesiunea lui Aurel Beldeanu care l-a emoționat pe Dumitru Dragomir

Revenit la subiectul pensiilor, Dumitru Dragomir a dezvăluit ce a discutat cu Aurel Beldeanu, fostul mare mijlocaș al Universității Craiova. Plecarea lui Mitică din LPF nu i-a adus deloc prosperitate pe plan financiar fostului fotbalist.

„Mi-a zis și Beldeanu o chestie… ‘Băi Mitică, cât ai fost tu la Ligă m-ai ținut observator, mai luam și eu câte ceva, puteam să trăiesc. Când ai plecat tu, m-au scos ăștia. Nu mai sunt nici observator. Îmi ajungea și mie să trăiesc’. Mi-a părut așa de rău…”, a concluzionat fostul șef LPF la „Profețiile lui Mitică”.