Pensia uriașă pe care o încasează Dumitru Dragomir de la statul român. „Soția îmi spune unde e dreptatea”

Aproape două decenii, Dumitru Dragomir s-a aflat în fruntea fotbalului intern. Între anii 1996 și 2013, ”Oracolul din Bălcești” a fost președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). Grație acestei funcții importante ocupate, pensia pe care Mitică o încasează este una de-a dreptul impresionantă.

Ce pensie încasează Dumitru Dragomir după ce s-a aflat 17 ani la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal

Dumitru Dragomir se poate lăuda că are o pensie mai mult decât onorabilă după cei aproape 20 de ani pe care i-a petrecut în fruntea LPF. Lună de lună, lui Mitică îi intră în cont suma de 20.000 de lei, adică undeva la 4.000 de euro.

La cea mai recentă ediție a emisiunii ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, , spune că a cotizat pentru a avea o astfel de pensie.

”Eu, în 20 de ani la Ligă (n.r. Liga Profesionistă de Fotbal) n-am stat două zile 8 ore la serviciu. Deci n-am stat două zile. Două zile în 20 de ani. N-am stat două zile, 8 ore la serviciu. Am peste 200 de milioane de lei (n.r. 20.000 de lei noi)”, dezvăluie Dragomir.

Pe tema pensiei uriașe pe care o încasează, Mitică spune că are în repetate rânduri discuții în casă cu soția sa. ”Ea îmi spune de multe ori: ‘unde e dreptatea? Eu mă trezeam, duceam copiii la creșă, tu dormeai’ . Dar eu i-am spus: ‘da, dar eu, peste 15 ani, am plătit câte 6000 de dolari la pensie, iar tu ai plătit 60 de dolari. Vezi? Asta este diferența’”, afirmă Dragomir.

Ce pensie are soția lui Dumitru Dragomir

, după perioada sa la LPF, soția acestuia, fost cadru didactic, abia trece de suma de 3000 de lei lunar. Tot la ”Profețiile lui Mitică”, fostul șef al fotbalului din prima ligă a vorbit despre venitul partenerei sale de viață.

”Nevasta mea, în 50 de ani, nu a lipsit de 50 de ori. Și a ieșit la pensie cu 3200 de lei. (n.r. a fost un cadru didactic de excepție) Elevi de-ai nevesti-mii sunt doctori, profesori, profesori-doctori, cu zecile. Trebuie să te uiți la o familie la copii și atunci îți dai seama cum a fost familia”, a spus Dragomir.

