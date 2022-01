Ce pensie consistentă are jurnalista Anca Florea. Celebră pentru emisiunile radio-tv, ziarista a fost și manager la Circ

În februarie 2020, jurnalista Anca Florea a fost numită în funcția de manager general al Circului Metropolitan București, înlocuindu-l pe actorul Bogdan Stanoevici (n.r. decedat în ianuarie 2021), după ce Corpul de Control al primarului general a descoperit un ”management defectuos”.

La acel moment, Primăria Capitalei, condusă de Gabriela Firea, susţinea că verificările au demarat în noiembrie 2019 și că respectivele controale au scos la iveală nereguli majore.

”Măsura a fost luată în baza unei misiuni de control efectuate de Corpul de Control al Primarului General, din care rezultă un management defectuos la nivelul instituţiei conduse de Bogdan Stanoevici, atât în calitate de angajator, cât şi în calitate de ordonator terţiar de credite”, se arăta în comunicatul emis de Primăria Capitalei.

ADVERTISEMENT

“În decursul anilor 2017 – 2018, au fost achiziţionatetrei producţii artistice din străinătate în valoare de 595.000 euro, care au adus încasări de doar 52.000 euro, deşi managerul are ca atribuţie principală ”urmărirea modului de realizare a veniturilor proprii programate şi găsirea de soluţii pentru creşterea acestora””, se amintea în raportul respectiv.

Anca Florea a fost realizatoare de emisiuni la Radio România și redactor-șef știri la TVR Internațional

Fost consilier PSD în cadrul Primăriei Capitalei, chiar de fosta ei colegă de televiziune, Gabriela Firea, care a postat un mesaj în care prezenta noul manager al Circului Metropolitan.

ADVERTISEMENT

”Cu o vastă experiență jurnalistică, cunoscută voce de radio și realizatoare de talk show-uri, doamna Anca Florea a ocupat și o serie de posturi cu atribuții în management și comunicare, atât în Radiodifuziunea Română cât și în cadrul Ministerului Culturii.

A fost realizatoare de emisiuni la Radio România Actualități, Redactor-Șef Știri la TVR Internațional, membru CA la Radiodifuziunea Română etc. A publicat trei volume: «Înapoi, în Basarabia» (1994), «Păstrați România întreagă” (1996), «Perechea mea din cer» (1998).

ADVERTISEMENT

Pensie lunară de aproape 8.000 lei pentru Anca Florea

A câștigat premii precum «Premiul Național de Umor George Topârceanu», acordat de Asociația Națională a Umoristilor în 1996, Galaxia Radio/SRR și Premiul «Pamfil Șeicaru» acordat de Societatea Ziariștilor Români în 1994″, scria Firea despre Anca Florea.

Deși nu a stat prea mult în funcție, Anca Florea a apucat să-și depună declarația de avere. Din documentul oficial reiese că ziarista – mama jurnalistei Sabina Iosub, de la Antena 3 – deține un apartament, o cotă de 25% dintr-un altul, o mașină și icoane, bijuterii și tablouri de circa 30.000 euro, ca moștenire de familie.

ADVERTISEMENT

În perioada când era consilier PSD în Consiliul General al Capitalei, Anca Florea avea un venit lunar de circa 6.000 lei. Apoi, începând cu intervalul iulie – septembrie 2019, jurnalista a ajuns să încaseze o pensie de 6.838 lei, care a urcat începând cu perioada octombrie 2019 – martie 2020 la suma de 7.833 lei pe lună.

Cum a reacționat Anca Florea când i s-a cerut să-și schimbe numele

“Prin anii ’90, când doamna Anca Florea, muzicologul, a încercat să-mi ceară să-mi schimb numele, după ce eu reușisem să-l ridic cu greu, am decis la un moment dat să-i dau o replică, în cadrul revistei presei, și am spus că înțeleg că este o problemă, dar de astăzi am decis să semnez Anca Florea 1, iar cine vrea să fie înaintea mea, nu are decât să semneze Anca Florea 0.

ADVERTISEMENT

Ce să spun, am fost de o gingășie fără seamăn, dar m-am simțit bine spunând această răutate. Între timp, am cunoscut-o pe doamna muzicolog și am făcut pace. Poate la un moment dat vom deschide un club sau geamurile să ne mai iasă fumurile din cap, pentru că este loc pentru toată lumea”, declara cu umor Anca Florea, într-un interviu de acum câțiva ani.