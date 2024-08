Pensie scăzută de la 1.281 lei la 1 leu pe decizia de recalculare: ”Puteam să fac infarct”

O pensie socială din România, de 1.281 de lei, pe care o primea o fetiță cu dizabilități, până la 1 leu. Mama copilei este revoltată de situație.

Continuă să apară în spațiul public cazuri în care . În ciuda faptului că au primit garanții de la guvernanți că nicio pensie nu va scădea, oamenii încă trăiesc șocuri atunci când văd deciziile primite.

Maria, o mamă care încasa pensie socială de 1.281 de lei pentru fetița sa cu dizabilități s-a trezit după recalculare cu doar 1 leu. Mărturisește că a fost aproape de a face infarct de supărare.

”Nu știu ce s-a întâmplat. Fetița este bolnavă din naștere. Aș vrea să îi pun o întrebare doamnei ministru (n.r. – Simona Bucura Oprescu): poate trăi un copil bolnav, cu dizabilități, cu un leu? Atât vreau să întreb.

Toate tratamentele și toate costurile la doctori, la orice am nevoie, mă pot duce cu 1 leu? Până acum am avut 1.281 de lei. Dacă nu eram un pic mai tare din fire, puteam să fac un infarct în momentul în care am văzut că scrie doar 1 leu.

Dacă ar fi fost un om mai în vârstă decât mine, putea să facă un infarct pe loc”, a declarat Maria într-o emisiune de la . Imediat, reprezentanții Ministerului Muncii au venit cu un mesaj liniștitor pentru femeie. Guvernanții au asigurat-o că indemnizația socială va rămâne de 1.281 de lei, și nu 1 leu cum apare pe decizie, din luna septembrie.

”Indemnizația minimă socială rămâne 1.281 de lei. De altfel, și în acest moment în care doamna Maria primește cupoanele de pensii, primește un cupon pe care este specificată suma care a fost calculată pe bază de contributivitate la care se adaugă diferența până la 1.281 de lei”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Muncii, la postul de știri citat.

Încă de miercuri, 21 august, în contextul acestor neclarități, Ministerul Muncii a emis un în care anunță că ”începând cu 1 septembrie 2024 toți pensionarii beneficiari de indemnizație socială vor continua să primească suma minimă garantată de 1.281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării”.

Așadar, în situația în care pensia recalculată este mai mică de 1.281 de lei, diferența se suportă de la bugetul de stat. Asta înseamnă că, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării, niciun pensionar nu va primi mai puțin de 1.281 de lei, spun autoritățile.