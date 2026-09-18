Pensie umilitoare pentru soţia lui Mitică Dragomir: „Ăştia sunt banii, după 50 de ani de muncă!”

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Rezultatele dezastruoase de la testele PISA, unde România a obţinut cele mai slabe punctaje din ultimii 20 de ani, au adus din nou în lumină deficienţele sistemului nostru de învăţământ. Cauzele acestei degradări au fost dezbătute şi în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir: „Au aruncat în derizoriu învăţământul. Şi financiar şi educaţional”

Dumitru Dragomir vede două direcţii majore care au fost neglijate şi care au condus la actuala stare de lucruri. „Am aruncat în derizoriu învăţământul. Şi din punct de vedere financiar şi educaţional”, este verdictul pe care l-a dat fostul politician şi om de fotbal.

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, el fiind bine ancorat în aceste probleme din moment ce soţia sa este fost cadru didactic. Timp de cinci decenii a activat aceasta în învăţământ, iar răsplata pentru eforturile de a educa generaţii de copii este o pensie la limita subzistenţei.

„A lipsit de la şcoală mai rar decât o dată pe an, timp de cinci decenii”

„Doamna mea are pensie 3.200 de lei. 50 de ani a muncit în învăţământ, n-a lipsit de 50 de ori de la şcoală în astea cinci decenii. N-a lipsit o dată pe an”, a dezvăluit fostul şef al LPF.

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În ceea ce priveşte salariul primit în perioada în care era învăţătoare, acesta era chiar mai mic. „Salariul îl avea în jur de 3.000 de lei. În ultimii cinci ani s-a mai mărit, dar a avut sub 3.000 de lei”, a mai spus Mitică Dragomir, despre soţia sa.

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Familia Dragomir compensează însă cu . Acesta are o pensie de parlamentar în valoare de aproximativ 7.000 de lei, care i se cuvine în urma celor două mandate de deputat (2000-2008) din partea Partidului România Mare, o rentă viageră de câteva sute de euro şi pensia de contributivitate de pe urma mandatului din fruntea Ligii, care este şi cea mai consistentă. În total, Mitică Dragomir încasează o pensie de aproximativ 5.000 de euro pe lună.

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