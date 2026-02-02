Pensiile mizere pe care le primesc Mihai Neșu și sora lui. „Cât un brunch la Marriott! Și dacă i-ar da 5000 de lei ar fi o rușine!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mihai Neşu a dezvăluit într-un interviu că are o pensie lunară de 500 de lei pe lună, iar sora lui încasează 2500 de lei. pentru ajutorarea copiilor și tinerilor cu dizabilități neuromotorii.

Pensia mizeră pe care o primeşte Mihai Neşu îl şochează pe Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir a fost şocat să afle cât de puţin încasează şi a făcut comparaţia cu masa de la un hotel de lux din Capitală, care costă cât încasează Neşu lunar:

„Mi-e rău. Eu cred că aia e pensia de handicap. Deci 500 de lei pensie? Ştii cât costa la Marriott ieri un tacâm la masa de prânz? La, cum se numeşte… un brunch. Este taxa fixă de 100 de euro, 500 de lei de persoană.

Cât câştigă Mihai Neşu într-o lună costă un brunch la hotel, acolo. Eu spun ca idee, ca termen de comparaţie. N-am crezut. Şi dacă i-ar da 5000 de lei ar fi o ruşine. Era o ruşine”, a spus Dragomir la Profeţiile lui Mitică.

Mihai Neşu, dezvăluiri despre pensia pe care o primeşte: „Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă”

Mihai Neşu a dezvăluit într-un interviu acordat pentru , că are o pensie de 500 de lei lunar. El mai încasează o pensie din Olanda, care îl ajută foarte mult şi care e de 3000 de euro:

”Eu iau 500 de lei pe lună și mai ia și ea (n.r. sora sa) vreo 2.000 sau poate mai mult. Hai să spunem că luăm 3.000 amândoi. Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie și ea să mănânce.

Să aibă grijă și de cele medicale. Așa trăiesc alții care n-au posibilități și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum…. Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor!

E ceva de admirat și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități. Ca să închid paranteza, n-am de ce să mă plâng. Slavă Domnului, am avut posibilități să am bani când am fost fotbalist. Am și pensia din Olanda care mă ajută foarte mult.

Cam 3.000 de euro, cam pe acolo. Mai trebuie să-mi plătesc și asistentele care au grijă de mine dimineața și mai am tot felul de cheltuieli, dar se duc și ăia. Cu acei bani reușesc. Din ăia 3.000 nu rămân așa mulți”, a spus Mihai Neșu.