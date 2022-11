Pensiile nu vor fi majorate cu același procent pentru toată lumea. Anunțul ministrului Budăi

Asta, în condițiile în care coaliția de guvernare vorbește de diverse procente de majorare a pensiilor din 1 ianuarie 2023, de la 10% la 15%.

Marius Budăi, anunț important despre majorarea pensiilor

Fostul ministru al muncii Raluca Turcan vorbea chiar de o creștere cu 25%, care ar fi permisă chiar și cu un plafon de 9.4% din PIB pentru pensii.

În condițiile în care inflația crește și proiectul de buget se lasă așteptat, rămâne de văzut care va fi procentul real al majorărilor pensiilor. Cu toate acestea, Budăi a făcut o nouă serie de declarații la TV pentru ca lumea să înțeleagă mai bine situația.

Mai mult, pentru populație, în special pentru cei nevoiași.

”Așa cum am procedat și la primul pachet social implementat de acest guvern, şi cum am procedat pe tot parcursul acestui an, avem în primul rând în vedere majorarea tuturor pensiilor de la 1 ianuarie 2023, după care avem câteva scenarii la care lucrăm, pentru a sprijini populația, pentru plafonarea prețurilor pentru toți, discutăm de energie, dar și măsuri sociale pentru categoriile vulnerabile.

Se va regăsi în propunerea de buget pe anul 2023, în primul rând, procentul de majorare a pensiilor, după care vom discuta despre măsurile pe care suntem obligați, trebuie să le luăm.

Sunt extrem de necesare pentru a sprijini în primul rând categoriile vulnerabile”, a transmis Marius Budăi, conform

Potrivit sursei citate, pentru a majora pensiilor. Prima variantă vorbește de o majorare cu 10% a pensiilor, având un impact bugetar de 11 miliarde de lei.

Totodată, această variantă va implementa un ajutor diferit în funcție de venit, pentru ca pensia minimă plus ajutorul oferit să nu depășească 2.000 de lei.

A doua variantă prevede o majorare cu 10% a pensiilor și un ajutor de 700-1000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei sau 2.000 de lei pe lună.

A treia variantă prezintă o majorare cu 15% a pensiilor și are un impact bugetar de 16.5 miliarde de lei, fără niciun ajutor.

”Dacă vorbim despre solidaritate socială, atunci discutăm despre o majorare a tuturor pensiilor, bineînțeles, cu un procent care va fi și v-am spus, se va regăsi imediat în propunerea de buget. Noi, PSD, am spus cel puțin 10%.

După care avem nevoie și de un sprijin suplimentar pentru categoriile vulnerabile. Asta practic înseamnă solidaritate socială, să sprijini categoriile vulnerabile, mai ales în momente de criză. Dacă plecăm de la acest principiu, eu cred că ceea ce a prezentat președintele Marcel Ciolacu, și anume o creștere a tuturor pensiilor bazată pe contributivitate, cu creșterea valorii punctului de pensie pentru toate pensiile bazate pe contributivitate și în interiorul unei anvelope bugetare pe care o vom avea la dispoziție să găsim, pentru că e practic obligatoriu în această perioadă grea, și măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile.

Eu personal aș merge pe varianta aceasta, o variantă de majorare cu cel puțin 10% a tuturor pensiilor bazate pe contributivitate, dar și sprijin pentru categoriile vulnerabile.

Toate exemplele de sprijin de mai sus au fost deja implementate de acest guvern. Prima dată am venit cu acea variantă până în 2.200, am avut și variantă fixă, vom decide în coaliție și vom anunța. Cert este că avem în calcul și avem în atenție astfel de măsuri pe care să le implementăm în această iarnă”, a completat Budăi.

”Ca să înțeleagă toată lumea, pensiile nu se majorează în același procent pentru toată lumea. Pensiile cuprind în interiorul lor puncte de pensie și noi majorăm valoarea punctelor de pensie, valoarea punctului de pensie, așa cum este și legal și constituțional. Deci nu majorăm același procent.

Eu sunt susținătorul unei majorări pentru toată lumea, pentru că toți au contribuit, unii mai mult, alţii mai puțin, dar trebuie, de altfel să fim și conștienți de perioada grea pe care o traversează întreaga lume, nu numai România, acum să sprijinim categoriile vulnerabile. Practic, trebuie să facem tot posibilul să nu lăsăm pe mine la marginea societății”, a concluzionat ministrul muncii.