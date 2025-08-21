News

Pensiile private din Pilonul II, pe masa Guvernului în ședința de joi. Proiectul de lege a fost modificat

Guvernul va discuta, în ședința de joi, despre pensiile private din Pilonul II. Au fost făcute câteva modificări ale proiectului de lege
Andreea Stanaringa
21.08.2025 | 07:50
Pensiile private din Pilonul II pe masa Guvernului in sedinta de joi Proiectul de lege a fost modificat
Guvernul va tranșa problema pensiilor private din Pilonul II. Sursa foto: Hepta, Freepik/Colaj Fanatik

Joi, de la ora 11:00, Guvernul se întrunește pentru a discuta proiectul de lege privind pensiile private din Pilonul II. Potrivit documentului, acestea ar urma să fie achitate prin intermediul unor fonduri construite special în acest scop. Fondurile vor fi administrate de societăți autorizate.

Guvernul va discuta proiectul de lege privind pensiile private din Pilonul II

Proiectul prevedere ca beneficiarii să retragă până la 30% din suma acumulată la momentul pensionării. Restul banilor ar urma să fie eșalonați pe o perioadă de opt ani. De asemenea, un furnizor de pensii private, autorizat de ASF, se va ocupa de administrarea fondurilor de plată.

Proiectul de lege vine cu soluții adaptate practicilor actuale din statele UE, dar și specificului pieței de pensii private din România. Se va ține cont, printre altele, de delimitarea activităților specifice fazei de acumulare și celei de plată a pensiilor.

Se va lua în calcul și extinderea gradului de acoperire a Pilonului II. Acesta avea, în februarie 2025, peste 8,3 milioane de participanți. În plus, proiectul ține cont și de importanța introducerii unei opțiuni care să garanteze rambursarea integrală a fondurilor acumulate fiecărui membru.

Ce altă propunere mai are Guvernul

Pentru a putea compensa nivelul scăzut de conștientizare din rândul populației în legătură cu calitatea de participant la Pilonul II de pensii, proiectul va introduce și obligații de informare în sarcina administratorilor de fonduri. Acest lucru se va întâmpla în perioada premergătoare pensionării pentru limita de vârstă, potrivit Agerpres.

Actul normativ va stabili pragul minim necesar pentru a obține o pensie privată, precum și pentru transferul activului personal către un fond de plată. Acesta a fost stabilit la echivalentul a 12 indemnizații sociale pentru pensionarii din sistemul public.

“Valoarea activului personal care se situează sub pragul menţionat este plătită direct de către administrator către participant, sub formă de plată unică sau plăţi eşalonate pe maximum 5 ani, în baza cererii formulate de acesta din urmă”, se precizează în expunerea de motive a actului normativ.

