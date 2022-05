Pensionarii au aflat când primesc ajutorul de 700 de lei și voucherele de 50 de euro. Anunțul ministrului muncii

Pensionarii vor primii banii promiși în pachetul ”Sprijin pentru România” de la 1 iulie. Este vorba despre pensionarii care încasează o pensie de până la 2.000 de lei.

Nu toți pensionarii vor încasa ajutorul de 700 de lei

Conform datelor disponibile la Ministerul Muncii, ajutorul de 700 de lei va fi încasat de 3,2 milioane de . Marius Budăi a subliniat că banii vor veni în același timp cu .

„Aceşti bani, 700 de lei pentru fiecare pensionar care are pensia sub 2.000 de lei, vor veni odată cu pensia fiecăruia. Va începe livrarea către populaţie a acestor sume exact în calendarul pe care ştim că se livrează pensiile, începând cu data de 1 iulie”, a declarat Marius Budăi în cadrul dialogului purtat cu jurnaliștii la Palatul Parlamentului.

Cu această ocazie, ministrul muncii a explicat și modul în care a fost stabilit plafonul de 2.000 de lei pentru primirea ajutorului de 700 de lei. ”La începutul anului, am avut un plafon de 1.600 de lei pentru primul pachet social, care a reprezentant atunci pensia medie în România.

Am venit ulterior cu o analiză pe care am creat-o şi din cauza evoluţiei preţurilor şi din cauza a ceea ce s-a întâmplat. Accentuându-se în unele locuri criza preţurilor din cauza războiului din Ucraina, am decis să implementăm al doilea pachet social, cu acele carduri şi acele vouchere electronice pentru a sprijini populaţia până la sfârşit de an.

Am considerat atunci o categorie vulnerabilă pensia care se încadrează în jurul pensiei medii. Acum considerăm că evoluţia preţurilor, fiind cea pe care o ştim, trebuie să depăşim un pic pensia medie.

Pensionarii au aflat și când vor primi voucherele

Dintr-o analiză a noastră, 3,2 milioane de pensionari vor beneficia de noua măsură”, a punctat Marius Budăi. De asemenea, acesta a oferit detalii importante și despre livrarea voucherelor de 50 de euro (n.r. – aproximativ 200 de lei). Banii vor ajunge la pensionari în funcție de reacția furnizorilor care tipăresc cardurile pe care vor intra aceşti bani.

Ulterior, cardurile respective vor fi livrate prin . „Nu aşteptăm ca furnizorii de carduri să tipărească şi să imprime toate cardurile. Pe măsură ce avem loturi de carduri gata imprimate, prin Poşta Română le vom livra de la începutul lunii iunie.

Putem lua şi situaţia ipotetică în care, dacă până la sfârşitul lunii iunie vor fi persoane care nu vor primi carduri şi le vor primi pe 1 sau pe 2 iulie, asta nu înseamnă că suma aferentă lunii iunie va fi pierdută.

Din contră, dacă pe 1 sau 2 iulie va primi cardul, imediat, a doua zi se va alimenta cardul cu suma aferentă lunii iunie”, a mai adăugat cel care conduce .