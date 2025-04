Pensionarii din România care au pierdut 1.000 de lei. Vești proaste privind mica recalculare

Pensionarii din România care încă de acum câteva luni primesc vești proaste din cauza întârzierii finalizării acestui proces. Ce se întâmplă

Ce se va întâmpla cu mica recalculare a pensiilor. Veștile nu sunt bune pentru acești seniori

Potrivit calculelor făcute de , mulți dintre seniori au pierdut deja sume importante de bani, de circa 1.000 de lei. Pierderile ar putea fi și mai mari având în vedere întârzierea înregistrată.

Deși mica recalculare ar fi trebuit să se desfășoare la 1 martie 2025, termenul nu a fost respectat. Vârstnicii vizați au depus adeverințele care certifică veniturile nepermanente. Prin intermediul acestor acte, indemnizațiile urmau să fie recalculate.

Softul care trebuie să recalculeze indemnizațiile nu se află la Casa de Pensii

Cu toate acestea, mica recalculare nu a început. Întârzierile au apărut deoarece softul care trebuie să recalculeze indemnizațiile nu a ajuns la Casele de Pensii, arată sursa citată. Informația ar fi fost confirmată și de reprezentanții Casei de Pensii, potrivit unui beneficiar.

„Mi-au comunicat că nu se lucrează la mica recalculare pentru că nu au soft și nu se știe când o să îl primească”, se arată într-un comentariu publicat de un pensionar pe un forum.

„Din februarie am depus cerere de recalculare pentru că am mai muncit un an peste pensie, și nici gând n-au să-mi recalculeze. Și-i vorba de un singur an”, susține un alt pensionar.

Dacă la marea recalculare a pensiilor majorarea a fost de circa 26% pentru peste 3,8 milioane de persoane, mica recalculare va aduce creșteri medii de 300-500 de lei. Conform sursei citate, majorările de pensie nu vor fi date retroactiv la mica recalculare.

Prin urmare, seniorii ar urma să piardă și mai mulți bani, după ce au rămas deja fără 1.000 de lei în cele trei luni în care pensia crescută la mica recalculare nu a fost oferită.