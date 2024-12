Pensionarul care a primit patru pensii de Crăciun. De ce e nemulțumit, deși a încasat 14.800 de lei

Un cetățean din România, ieșit de câțiva ani la pensie, a primit nu mai puțin de patru pensii de Crăciun, echivalentul sumei de 14.800 de lei.

Acest lucru se întâmplă din cauza procesului complex de recalculare care a și fost întârziat pe deasupra. Peste 4.900.000 de pensii au fost recalculate, tot atâtea taloane de pensii fiind livrate către beneficiari. Ulterior s-au primit și sumele majorate sau, în funcție de situație, scăzute.

În medie, pensia a crescut cu 540 de lei, însă nu toți pensionarii din România . În timp ce unii au primit mai mult, alții nu au primit nimic.

Există și cazuri în care unii pensionari s-au bucurat de sume mai mari decât s-ar fi așteptat. Este cazul unui pensionar care și-a depus dosarul de ieșire din activitate în vară, dar timp de patru luni nu a avut niciun răspuns din partea Casei de Pensii. Acest lucru l-a nemulțumit, astfel că a depus plângeri inclusiv la .

După 60 de ani de muncă, bărbatul a primit decizia de pensionare în care era informat că, pentru activitatea desfășurată de-a lungul timpului, va primi lunar suma de 3.700 de lei, adică 45,8 puncte, dintre care 10,8 puncte de stabilitate.

Vești proaste pentru pensionarii din România

Din cauza unui blocaj a sistemului informatic ce efectua recalcularea pensiilor, banii românului au ajuns la acesta foarte târziu. El și-a expus problema și pe internet, unde a explicat cum, după multe eforturi, a încasat patru pensii cumulate.

„În sfârșit, după lupte grele duse timp de peste 100 de zile și petiție scrisă către Ministerul Muncii, Casa de pensii, am primit decizia de pensie emisă încă din 04.12.2024. Am primit astăzi și banii pe card pentru pensia din ultimile 4 luni. M-au stresat aproape 4 luni cu un răspuns care are totuși un termen legal depașit”, a relatat pensionarul.

Cazul românului este unul fericit, totuși, mai ales de sărbători, însă mulți alți pensionari aflați în aceeași situație nu se pot bucura de faptul că s-au oprit din a munci.

O altă este că nu se va mai aplica indexarea din ianuarie 2025. Anunțul a fost făcut recent, în contextul în care bugetul pentru anul viitor nu a fost încă pus la punct.